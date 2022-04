La nostra casa deve essere un luogo sicuro e tranquillo, in cui dovremmo poterci riposare ogni volta che lo vogliamo. Ci sono però, a livello oggettivo, alcuni elementi che potrebbero disturbare il nostro relax. Anche a livelli molto alti. Tra questi, senza ombra di dubbio, c’è la presenza di insetti in casa. In particolar modo, non sono pochi coloro che si ritrovano diverse formiche che vengono a visitare l’appartamento e che sembrano non voler abbandonare le nostre stanze. In questo caso, molti preferiscono non usare agenti chimici, anche per proteggere la propria salute. Ed è per questo motivo che dovremmo provare a mettere in pratica qualche consiglio delle vecchie generazioni.

Sbarazzarsi delle formiche dal nostro appartamento, ecco alcune idee davvero interessanti per provare ad allontanare questi fastidiosi animaletti

Quando si tratta di eliminare le formiche da casa, i rimedi della nonna potrebbero rivelarsi un vero e proprio portento. Stiamo parlando di soluzioni casalinghe molto semplici da mettere in pratica, spesso a costo zero e fortemente ecologiche. E di alcune avevamo anche già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto un rimedio naturale molto efficace che sfrutta un alimento che probabilmente già si trova nel nostro frigorifero. E ancora, in un altro articolo, avevamo notato quanto può essere efficace un altro rimedio che difficilmente potrà deluderci.

Le formiche saranno letteralmente terrorizzate dall’idea di avvicinarsi a casa nostra grazie a questa elegantissima pianta da mettere proprio in salone

Oggi vediamo un altro modo per allontanare quelle fastidiose formiche dal nostro appartamento una volta per tutte. E, in particolare, ci concentriamo su una pianta da coltivare in vaso nel nostro salotto che potrebbe darci una grande mano. In questo caso, c’è anche da dire che la pianta in questione darà un tocco di classe e raffinatezza al nostro arredamento, dunque avrà una doppia funzione da non sottovalutare. Ci stiamo riferendo al nasturzio nano, conosciuto soprattutto per la coltivazione in giardino e perché è capace di tenere lontane le zanzare dalle piante che coltiviamo.

Non molti sanno, però, che il nasturzio è ottimo anche per allontanare le formiche e che, come accennavamo prima, si può coltivare facilmente anche in casa. L’odore forte di questo fiore sarà insopportabile per questi piccoli insetti, che si terranno a debita distanza. Perciò, ora sappiamo che le formiche saranno letteralmente terrorizzate dall’idea di avvicinarsi al nostro appartamento proprio grazie al nasturzio nano.

