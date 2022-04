Arredare ogni casa è divertente quanto impegnativo. Infatti, se da un lato incide molto il gusto personale, dall’altro bisognerà avere lucidità nel valutare le scelte migliori. Solo in questo modo si potranno sfruttare gli spazi al meglio e con una buona dose di stile.

Ad esempio, in soggiorno, dovremo valutare attentamente quali siano i giusti soprammobili per il tavolino al fine di ottenere un certo equilibrio di forme. Non più semplice, spesso, è arredare una camera da letto piccola, perché tanti sono gli elementi necessari. Farli entrare tutti in uno spazio ridotto può essere un’impresa ardua, soprattutto se vogliamo ottenere una stanza visivamente perfetta.

Comò, comodini, letto e armadio

La prima regola d’oro per una camera non troppo grande è non eccedere nell’arredo. Selezioniamo pochi ornamenti perché un eccesso di oggetti la renderebbe ai nostri occhi ancora più minuta. Quindi, pochi soprammobili e quadri, ma di impatto.

Per quanto concerne i mobili, diamo precedenza a quelli indispensabili in una stanza da letto. Dobbiamo prima pensare alla comodità e poi coniugarla con il buon gusto. Una strada percorribile anche con pochi metri quadri, tanto più perché ci consente di impiegare soluzioni moderne che la renderanno all’ultimo grido.

Ad esempio, se dovesse servirci una scrivania, optiamo per una pieghevole così da seguire un design contemporaneo. Invece del classico comò massiccio e largo, optiamo per un settimino stretto e alto. Se ne trovano di varie fogge, anche particolari.

Per quanto concerne i comodini, possiamo inserirli nel muro oppure sostituirli con un paio di mensole. O, altra soluzione, sostituirli con una sottile panca da porre al posto della testiera del letto. Passiamo dunque a vedere le soluzioni per quest’ultimo e per l’armadio.

Arredare una camera da letto piccola e disporre i mobili per renderla bella e accogliente diventa facile con queste eleganti idee salvaspazio

Per quanto concerne il letto, converrà orientarsi verso uno dotato di un contenitore al di sotto. Ci permetterà di stiparvi biancheria o scarpe senza impiegare ulteriore spazio. Un tocco in più potrebbe essere porvi una testiera di moda.

Qualora il soffitto dovesse essere abbastanza alto, possiamo invece collocare il letto al di sopra di appositi armadi dotati di scalette. Un’idea che richiede poco spazio ma che darà un tocco originale e confortevole.

Minimal chic potrebbe essere anche utilizzare appendiabiti di metallo e mensole per i nostri indumenti. Se poi non vogliamo rinunciare al classico armadio, sarà meglio metterlo incassato nel muro e con ante scorrevoli. O magari sceglierne uno angolare così da utilizzare uno spazio difficile da utilizzare. Ottima alternativa anche quello a ponte che ci consente di porvi al di sotto altra mobilia.

Nel caso invece lo spazio per un grande armadio ci fosse ma la difficoltà fosse nella disposizione, arriva la svolta. Si potrà realizzare una parete in cartongesso dietro la testiera del letto così da ricavarne un piccolo corridoio che fungerà da cabina armadio.

Insomma, con una piccola camera non vi sarà bisogno di fare alcuna rinuncia né in fatto di comodità né di design.

Lettura consigliata

Illuminare una stanza buia esposta a Nord o priva di finestre e corrente elettrica diventa davvero semplice con questi grandiosi consigli