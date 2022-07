Spesso ricadiamo nel solito errore quando programmiamo le tanto attese vacanze estive. Mentre spulciamo tra le offerte ci concentriamo troppo sui luoghi più turistici e affollati. Ecco perché, il più delle volte, non troviamo nessuna occasione conveniente e ci tocca spendere un patrimonio. I posti più frequentati sono i più difficili da prenotare, soprattutto in alta stagione. Poche disponibilità rimaste e a prezzi inconcepibili per famiglie o anche coppie.

Eppure, escludendo le mete più conosciute, potremmo scoprire nuovi luoghi di una bellezza disarmante che spesso vengono trascurati. Posti anche più economici penalizzati dalla poca promozione o dalle mode. Oggi parleremo proprio di una parte della Calabria spesso sottovalutata, ma di una bellezza incredibile.

Meno conosciute di Capo Vaticano e Tropea, queste spiagge sul versante ionico della Calabria hanno acque cristalline e prezzi accessibili

Il versante tirrenico di questa splendida regione è sicuramente il più famoso di tutti. Diamante, Amantea, Pizzo, fino ad arrivare a Tropea e a Capo Vaticano. Anche se, in realtà, anche un po’ più a Nord ci sono spiagge incredibili e poco frequentate, come quella dell’Arcomagno di San Nicola Arcella. Ma è il versante ionico, quello un po’ più sottovalutato, che in realtà nasconde luoghi stupendi. In genere i luoghi più frequentati sul Mar Ionio sono quelli in provincia di Crotone, come Cirò Marina o Capo Colonna. Ma anche la splendida frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Molti, però, non sanno che anche la provincia di Catanzaro ha delle spiagge stupende e prezzi molto convenienti.

La Los Angeles italiana dalle acque azzurrissime

Piccole calette da sogno e un litorale di sabbia finissima sono le caratteristiche della Costa degli Aranci. Si tratta di circa 75 chilometri che rientrano per lo più nella provincia di Catanzaro. Mare cristallino, spiagge in alcuni punti incontaminate e un vero scrigno di biodiversità che ci lasceranno senza parole. Sabbia che si alterna a ghiaia e che viene intervallata da scogli granitici che vanno a picco nel mare. Da visitare assolutamente il litorale di Pietragrande, nel territorio di Montauro. Fichi d’India che incorniciano scogli che si innalzano da un mare di un verde acqua spettacolare. Ma anche il mare limpido di Soverato non va affatto sottovalutato, forse uno dei più belli di tutta la costa. Oltre che le spiagge di Copanello, Catanzaro stessa, Squillace e Caminia, fino ad arrivare a Badolato Marina.

Quindi, è vero che sono meno conosciute di Capo Vaticano e Tropea, ma sono altrettanto splendide. Anche la costa ionica ha scorci e calette suggestivi da non lasciarsi sfuggire questa estate. A questo punto potremmo anche pensare di organizzare un weekend sull’altro versante, quello greco. Le Isole Ionie in linea d’aria sono praticamente di fronte alla Calabria e sono accomunate da paesaggi molto simili.

Approfondimento

Sono praticamente di fronte alla Calabria queste meravigliose isole meno turistiche dal mare cristallino e scorci da lasciare senza fiato