Il momento ideale per prenotare le vacanze estive è sicuramente quello tra fine maggio e inizio giugno. Ormai si ha un’idea più precisa dei giorni a disposizione per le ferie e si possono finalmente controllare le disponibilità dei mezzi di trasporto e delle strutture ricettive. Visto il caldo di questo periodo e l’afa che verrà nei prossimi mesi, la prima scelta per tanti è probabilmente la montagna. Ma, alla fine, il mare è sempre il mare e la voglia di un tuffo in acqua è più forte della frescura di alta montagna.

Ecco allora che iniziamo a controllare le mete più conosciute e diamo un’occhiata ai prezzi e alle offerte. I posti più turistici non sono solo più affollati, ma incredibilmente tanto cari in alta stagione. Però è possibile regalarsi una vacanza al mare senza dover spendere cifre esorbitanti, basta scegliere con cura il posto giusto.

Sono praticamente di fronte alla Calabria queste meravigliose isole meno turistiche dal mare cristallino e scorci da lasciare senza fiato

Per passare una vacanza in relax su spiagge di sabbia finissima e mare cristallino possiamo optare per posti solitamente poco turistici. Queste località meno conosciute non sono solo più tranquille e meno affollate, ma probabilmente anche meno costose. Optare per isole definite minori è un ottimo compromesso per risparmiare senza rinunciare ad una vacanza spettacolare. Ne è un esempio la piccola isoletta di Palmarola, nell’arcipelago delle isole Ponziane. Poco distante e ben collegata alla più rinomata Ponza, è un piccolo paradiso quasi selvaggio che in pochi conoscono. Ma oggi parleremo di un altro arcipelago molto famoso, a due passi dall’Italia.

Non solo Corfù o Cefalonia

Le isole di cui stiamo parlando sono le isole Ionie, vicinissime all’Italia, che si trovano proprio di fronte alla costa orientale e, nello specifico, di fronte alla costa della Calabria. Le isole Ionie sono composte da 7 isole maggiori e le più conosciute di tutte sono proprio Corfù e Cefalonia. Ma in realtà ci sono alcune isolette ancora più belle che tanti neanche conoscono. Una tra queste è sicuramente Leucade, con la sua incredibile spiaggia di Katsiki, forse tra le più belle d’Europa. Sabbia bianca finissima, acque cristalline e una bellissima falesia che cade a picco sul mare.

Da visitare assolutamente i piccoli villaggi e in particolare proprio Leucade città. Incredibili le rovine del Castello di Agia Mavra, nei pressi del ponte che collega l’isola alla terraferma. Ma non scordiamoci il monastero di Faneromenis, poco distante dalla città, o il villaggio di Agios Nikitas. Oltre alla splendida Leucade, ricordiamo anche l’isola di Itaca e la più famosa Zante, che meritano una visita.

Insomma, sono praticamente di fronte alla Calabria queste meravigliose isole perfette per un weekend in questo periodo. Il Mar Mediterraneo è pieno di arcipelaghi e isole che valgono la pena di essere visitati. Anche allontanandosi di poco dalla costa italiana ci sono dei luoghi incredibili e meno conosciuti davvero stupendi ed economici.

