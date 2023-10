Melania Trump ama questo capo di moda. Ecco dove comprarlo a meno di 200 euro con altre tendenze autunnali 

È appena iniziato l’autunno e bisogna fare il cambio armadio. Se vogliamo stare al passo con la moda, scopriamo se abbiamo già un capospalla che indossa spesso Melania Trump. Potremmo altrimenti comprarlo in alcuni negozi a un buon prezzo insieme ad altri capi di tendenza.

È finita da poco l’estate e il caldo sta cedendo lentamente il passo al freddo. L’autunno è la stagione più adatta per sfoggiare un capospalla classico. Lo vediamo spesso indossato da gente comune e anche da personaggi famosi. Tra tanti pensiamo a Melania Trump, tornata alla ribalta a settembre. Sul New York Post, infatti, si legge che avrebbe rinegoziato le condizioni economiche del matrimonio con Donald Trump a favore suo e del loro figlio Barron.

In molte occasioni l’ex First Lady americana ha portato con molta eleganza cappotti di vario taglio e colore. Oltre alla mantella gialla di Valentino, indossata a Londra nel 2019 per l’anniversario della NATO, ricordiamo un suo cappotto bianco Gucci. L’abbiamo vista anche con stampe a fiori, tartan, in blu, in rosa ecc.

Melania Trump ama questo capo di moda. Ecco dove comprarlo spendendo poco

Per l’autunno 2023 il cappotto si riconferma un capo da mettere su tutto. In particolare, la tendenza è quella di indossarne uno lungo, semplice. Qualsiasi forma prediligiamo, se non l’abbiamo ancora nell’armadio, vediamo dove comprarlo senza spendere molti soldi.

Nel sito di Bonprix, ad esempio, troviamo un cappotto a vestaglia con cintura da annodare. Sarebbe disponibile nei colori grigio, porpora o nero. Le taglie vanno dalla 42 alla 60 e il prezzo è attorno ai 112 euro. Un altro, nero, di stile militare con cerniera e bottoni decorativi, si vende a 80 euro. Le taglie vanno dalla 44 alla 62.

Nel negozio Zara on line c’è un cappotto lungo con tasche e collo con revers asimmetrici. Il colore è blu marine e le taglie sono S, M e L. Si potrebbe acquistare spendendo 120 euro.

Altre due tendenze

Sempre da Zara, tra gli altri modelli c’è quello lungo con effetto scamosciato. Sarebbe in vendita in vari colori, anche cammello, grigio e nero. Il prezzo si aggira sui 50 euro.

Melania Trump ama questo capo di moda. Ecco dove comprarlo a un prezzo contenuto, quindi.

Oltre al cappotto, nelle sfilate per l’autunno si sono visti vestiti in un tessuto molto elegante, il velluto.

Da Bonprix potremmo scegliere tra vari abiti per essere alla moda. I prezzi sono bassi. Per esempio, un abito in velluto e pizzo, nero si vende a 40 euro. Un altro con strass costerebbe circa 12 euro.

Da Zara un vestito nero midi in velluto costa 50 euro, mentre uno a kimono sui 100 euro.

Infine, un accessorio di moda è la cravatta nera. Tra le dive, anche Monica Bellucci l’ha indossata di recente su una camicia bianca. Potremmo prenderla in prestito da padri, fratelli o compagni oppure comprarla. Per esempio, Zara propone cravatte di seta o pelle anche a 25 euro.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)