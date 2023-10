Guai in bolletta per gli italiani per i prossimi mesi, ma si potrebbero evitare con queste soluzioni 

L’aumento dei prezzi di luce e gas sta mettendo a dura prova i consumatori italiani, che dovranno affrontare un picco delle bollette nei prossimi mesi. Ma ci sono 2 soluzioni per risparmiare.

L’aumento dei prezzi di luce e gas è una delle preoccupazioni maggiori dei consumatori italiani, che si trovano a pagare bollette sempre più salate. L’Arera, l’Autorità per l’energia, stima che la spesa media per l’elettricità per quest’anno sarà di 899 euro. Il calcolo è stato fatto su una famiglia tipo con consumi medi di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW. Questo calcolo ingloba anche l’aumento previsto delle tariffe per l’ultimo trimestre dell’anno. Infatti l’Arera ha reso noto l’aggiornamento delle tariffe elettriche per il mercato tutelato per gli ultimi mesi dell’anno e non sono buone notizie.

Guai in bolletta per gli italiani sul fronte luce ma anche gas

L’Arera ha appena aggiornato le tariffe elettriche che verranno applicate sul mercato tutelato nell’ultima parte dell’anno. Purtroppo non ci sono buone notizie per le famiglie italiane. Infatti secondo l’Autorità dell’energia la bolletta della luce negli ultimi 3 mesi dell’anno sarà più cara del 18,9%. Infatti questo è l’incremento delle tariffe elettriche sul mercato tutelato. E purtroppo all’incremento della luce seguirà anche quello del gas.

Sfortunatamente gli aumenti arrivano a ridosso dell’inizio della stagione invernale, quando inevitabilmente crescerà il consumo di luce e gas nelle case. E allora per evitare nuovi aumenti in bolletta, insieme a quelli del carrello della spesa e del mutuo casa, non resta che risparmiare. Ma come?

Le 2 soluzioni per risparmiare

Per fare fronte ai guai in bolletta per i consumatori italiani, esistono 2 strategie che possono aiutare a contenere i costi e a tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi. Una di queste è scegliere un’offerta a prezzo fisso, che garantisce una tariffa bloccata per un periodo di tempo stabilito, indipendentemente dalle variazioni del mercato. Questa soluzione può essere vantaggiosa per chi vuole avere una maggiore certezza sul proprio budget energetico e non vuole correre il rischio di pagare bollette esorbitanti. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle condizioni contrattuali e ai costi aggiuntivi che possono essere applicati.

I vantaggi della tariffa variabile

L’altra soluzione è optare per un’offerta a prezzo variabile, che segue l’andamento dei prezzi sul mercato all’ingrosso. Questa soluzione può essere conveniente per chi ha un consumo flessibile e sa adattarsi alla quotidianità e alla stagionalità. In questo caso, si può approfittare dei momenti in cui i prezzi sono più bassi per consumare più energia. Per esempio utilizzando gli elettrodomestici in fasce orarie meno richieste e sfruttando il calo dei prezzi che in genere arriva con la buona stagione.

Come risparmiare adottando soluzione virtuose

Per chi fa questa scelta è fondamentale è adottare comportamenti virtuosi che permettano di ridurre il consumo di energia. Per esempio aumentando l’efficienza energetica della propria abitazione, magari isolando termicamente le pareti e le finestre. Ancora, sostituendo le lampadine tradizionali con quelle a LED, regolando il termostato in base alla stagione e utilizzando elettrodomestici di classe energetica A o superiore. Infine, per risparmiare un botto sulla bolletta esite una alternativa ai pannelli solari, più elegante e semplice.