Curvy come Monica Bellucci? Da Shein e OVS vestiti, giacche e pantaloni a prezzi convenienti per un outfit ispirato all’attrice

Vestirsi sembra un atto normale e facile. Potrebbe essere al contrario un po’ complicato per diverse ragioni. Ad esempio, una donna formosa a volte fatica a trovare bei capi da indossare e magari a basso costo. Cerchiamo di scoprire delle proposte per spendere pochi euro copiando lo stile di Monica Bellucci.

Fino a poco tempo fa nelle sfilate di moda comparivano solo modelle longilinee. Sappiamo bene che le forme femminili sono molto varie e chi desiderava indossare un abito firmato di taglia grande poteva trovare difficoltà. Fortunatamente alcuni stilisti si stanno dedicando alle taglie plus size, facendo comparire in passerella ragazze sopra la 46.

Una donna molto ammirata in tutto il Mondo con forme morbide è Monica Bellucci. La modella e attrice di successo ha ispirato grandi nomi del fashion system come Dolce&Gabbana. Indossa spesso anche abiti di altri stilisti, pensiamo a Valentino.

Il suo stile di solito comprende pochi colori, come il bianco, il nero e il rosso. I modelli indossati la valorizzano.

Curvy come Monica Bellucci? Da Shein e OVS ci sono vestiti plus size

Potremmo ispirarci a Monica Bellucci scegliendo qualche capo in alcuni negozi on line. Ce ne sono molti che vendono abbigliamento per taglie forti. Tra questi diamo un’occhiata a Shein. Cominciamo con un abito nero con velluto e tulle. Elegante e lungo è in vendita a 20,40 euro. Le taglie vanno dalla 38 alla 56. Uno con scollo a cuore, aderente e lungo fino a sotto il ginocchio si vende a 19 euro. Il colore è nero. Le taglie vanno dalla 50 alla 56.

I vestiti scollati sono probabilmente tra i più indossati in eventi importanti dall’attrice umbra. Sempre su Shein tra i tanti uno rosso con spalle scoperte e maniche lunghe in velluto lo troviamo in vendita a 9 euro.

Altre ispirazioni

Dei capi che vediamo indossati volentieri da Monica Bellucci sono le camicie. Le abbina a giacche che porta sia sopra pantaloni che su gonne.

Per esempio, da OVS troviamo una camicia bianca con lurex dalla taglia S alla XL a circa 30 euro.

Un pantalone wide leg, ampio, nero, dalla S alla XXL, OVS lo vende a circa 27 euro. Se preferiamo il modello a sigaretta, c’è un articolo a circa 35 euro.

Anche questo negozio vende diversi abiti per donne curvy per diverse occasioni.

Per quanto riguarda le gonne, OVS ne propone alcune, tra cui una a tubo nera a 24,95 euro. Anche Shein ha un vasto assortimento di gonne per taglie forti, come una svasata di pelle sintetica a 16,15 euro. Potremo inoltre scegliere tra blazer di vario colore a prezzi economici, anche sotto i 20 euro.

Curvy come Monica Bellucci? Da Shein e OVS, quindi, potremmo trovare qualcosa di adatto per imitare il suo stile.