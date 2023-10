Qual è il ristorante preferito di Francesco Totti? Scoprilo alle porte di Roma se vuoi mangiare bene e spendere poco

Vuoi incontrare Francesco Totti? Devi sapere che l’ex capitano della Roma ha un ristorante preferito che frequenta spesso. Si trova a pochi chilometri da Roma e qui potrai mangiare un ottimo pesce fresco guardando il mare. Oggi siamo qui per svelare menù e prezzi di questo ristorante di pesce.

L’ex calciatore e capitano della Roma ha da poco compiuto 47 anni. Come sappiamo, l’uomo si è appena separato dalla famosa conduttrice tv e showgirl Ilary Blasi. Dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli, la coppia ha deciso di porre fine alla loro relazione. Attualmente, pare che entrambi siano andati avanti voltando pagina affianco a nuove persone.

Francesco Totti è una buona forchetta e come tutti ha anche lui il suo ristorante del cuore. Con questo articolo, vogliamo rivelarti il luogo in cui l’ex capitano della Roma ama mangiare specialità di pesce immerso in un’atmosfera calma e serena.

Qual è il ristorante preferito di Francesco Totti e dove si trova: ecco il menù

L’Isola del pescatore è un ristorante di pesce che si trova a Santa Severa, una frazione del comune di Santa Marinella. A meno di un’ora da Roma potrai assaggiare deliziose specialità di pesce e se sei fortunato anche incontrare sportivi come Ciro Immobile e Roberto Mancini.

Questo locale si affaccia sul mare e ti accoglie in un ambiente ospitale ed informale. Qui potrai mangiare antipasti, primi e secondi piatti di pesce.

Tra gli antipasti non mancano la zuppa di cozze, l’insalata di mare, il fritto misto e l’insalata di polpo e patate. I primi piatti sono numerosi e tra questi ci sono gli spaghetti alle vongole o all’astice e le fettuccine alla pescatora.

Poi troviamo i secondi piatti come l’orata alla griglia, il rombo al forno o la grigliata mista da accompagnare a gustosi contorni. Ad arricchire l’offerta c’è anche il pescato del giorno e un menù ad esso dedicato.

Infine, arrivano i dolci e tra questi consigliamo il millefoglie e la tartelletta di frolla ripiena di crema. Scopriamo adesso i prezzi.

Quanto costa mangiare al ristorante Isola del Pescatore? Il prezzo potrebbe stupirti

Abbiamo rivelato qual è il ristorante preferito di Francesco Totti e adesso vogliamo dirti quando si spende a mangiare lì.

Gli antipasti costano da 16 a 24 euro a portata in base alla scelta, mentre per un primo piatto spenderai mediamente 22 euro. Invece, per un secondo piatto la cifra sale e può arrivare a oltre 40 euro in base alla portata scelta. I contorni costano circa 6 euro e i dolci 10.

Facendo un rapido calcolo, mediamente, se scegli un antipasto, un primo piatto e un dolce spenderai circa 60 euro.