Meglio retinolo o bakuchiol per una pelle giovane e luminosa? Ecco l’ingrediente di cui non farai più a meno

Bakuchiol o retinolo per una pelle liscia e luminosa - proiezionidiborsa.it

Negli ultimi anni alcuni prodotti stanno diventando sempre più usati nella skincare quotidiana. Tra questi c’è il retinolo, che contribuisce a mantenere una pelle più giovane. Tra i suoi effetti c’è infatti anche quello di stimolare la produzione di collagene ed elastina. Ma è davvero il prodotto migliore o ha anche delle controindicazioni? Esistono alternative? Scopri la risposta.

Spesso avrai sentito parlare del retinolo come un vero e proprio ingrediente miracoloso. Ovviamente bisogna prendere con le pinze quest’affermazione. Nessun prodotto è davvero in grado di arrestare l’invecchiamento della nostra pelle. Tuttavia il retinolo può aiutarti a preservarla e a farla apparire più giovane. Inoltre è anche molto utile per chi soffre di acne.

Esiste però un’alternativa a questo prodotto. Il suo nome è bakuchiol, un estratto vegetale che si è guadagnato la fama di essere l’alternativa “naturale” al retinolo. Ne ha infatti gli stessi effetti e pertanto sempre più persone hanno scelto di usarlo.

A questo punto, probabilmente ti starai ponendo una domanda. Meglio retinolo o bakuchiol per la tua skincare? Cerchiamo di rispondere.

Meglio retinolo o bakuchiol?

Come avrai capito, non esiste un prodotto più efficace dell’altro. Tutti e due hanno gli stessi effetti benefici sulla tua pelle. Entrambi sono utili contro l’acne ed aiutano a rendere meno visibili rughe e linee sottili, combattono le macchie e contribuiscono a compattare la pelle.

Insomma, tutto ciò che probabilmente vuoi ottenere quando effettui la tua skincare. Non sorprende che molte persone facciano ampio uso di uno di questi due ingredienti.

Tuttavia, il retinolo ha anche degli svantaggi. Infatti, sulle pelli più sensibili può causare esfoliazione, pizzicore e prurito. Spesso si introduce in modo molto graduale nella propria skincare, proprio per evitare di incombere in queste conseguenze.

Al contrario, il bakuchiol è molto più tollerato. Quest’ultimo dato emerge da uno studio del 2018 condotto su 44 pazienti e pubblicato sul British Journal of Dermatology.

La risposta

Quindi, questi due ingredienti hanno effetti molto simili. Tuttavia, se hai una pelle molto sensibile, potresti trovare più vantaggioso l’utilizzo del bakuchiol.

In ogni caso, ricorda che per capire i prodotti migliori da applicare sulla tua pelle dovresti sempre rivolgerti ad un dermatologo. Solo un esperto saprà darti dei consigli davvero utili e che ti permetteranno di migliorarne la qualità.

