Ecco il miglior rimedio naturale per combattere le mani secche e screpolate: con questo trucco risparmierai molti soldi

Le mani sono un importante biglietto da visita. Avere mani belle e sempre curate è il sogno di ogni donna. Ogni giorno la nostra pelle è esposta agli agenti atmosferici e, soprattutto in inverno con il freddo, le mani possono diventare secche e screpolate. Anziché ricorrere sempre e solo alle numerosissime creme che possiamo trovare in commercio, possiamo risolvere questo comune problema con quello che abbiamo già in casa.

Con le mani facciamo praticamente ogni cosa. Proprio per questo motivo, la pelle delle mani è molto delicata e dobbiamo prendercene cura nel modo migliore. Per avere mani così lisce e morbide da fare invidia, dobbiamo mantenerle sempre idratate. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti un rimedio della nonna davvero efficace e alla portata di tutti. Se vuoi scoprire che cosa fare, ti consigliamo di continuare a leggere qui di seguito.

Perché le mani si screpolano?

Le mani ruvide e secche sono brutte da vedere e possono anche fare male e dare fastidio. In inverno, molte persone soffrono di ragadi e piccoli tagli che possono essere davvero molto dolorosi. La pelle esposta al freddo, al vento, allo smog, ma anche ai raggi solari e alla salsedine, può seccare. Inoltre, se usiamo detergenti per la pelle aggressivi, oppure non indossiamo i guanti durante le pulizie domestiche le nostre mani possono risentirne.

Infine, ricordati che bere le giuste quantità d’acqua durante il giorno ti aiuterà ad avere una pelle sempre bella e sana.

Ecco il miglior rimedio naturale che ci farà avere mani lisce e morbide come il velluto

Molto spesso, in casa abbiamo già tutto ciò che ci serve, sia per la cura della casa che per quella della nostra persona. I classici rimedi della nonna sono ancora oggi molto apprezzati ed utilizzati per risolvere moltissimi problemi. Per dire addio alle mani secche e screpolate, possiamo preparare in casa una maschera dall’azione davvero portentosa. Guarda nella tua dispensa e con molta probabilità troverai miele, olio d’oliva, limone e zucchero. Questi 4 ingredienti sono molto comuni e possiedono proprietà che non ti aspetti.

Il miele ha proprietà emollienti ed è utile non solo per combattere tosse e mal di gola, ma anche per rendere la pelle morbida. Lo zucchero aiuta a ridurre i segni dell’invecchiamento e idrata la pelle in profondità. Il limone è un eccezionale prodotto antietà che idrata le nostre mani e ancora l’olio d’oliva ne preserva l’elasticità. Infine, possiamo usare l’avocado: la sua polpa è ricca di potassio e vitamina E che favorisce il rinnovo cellulare.

Come usare questo prodotto per avere mani perfette

Ecco il miglior rimedio naturale che ci permetterà di risolvere il problema delle mani ruvide e secche. Apri un avocado e ricava la polpa di metà di questo frutto. Mettila in un contenitore ed aggiungi il succo di mezzo limone, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di miele. Mescola il tutto per bene ed applica sul dorso e sul palmo delle mani questa maschera. Indossa un paio di guanti usa e getta e lascia agire il prodotto per almeno 20 minuti.

Risciacqua con abbondante acqua tiepida e ritroverai il piacere di avere mani morbidissime. Ripetendo questo rituale 2 volte la settimana, potrai dire addio alle mani screpolate.