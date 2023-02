Premi il tasto fantasma della lavatrice e fai questo: il trucchetto geniale per risparmiare sulla bolletta

C’è un pulsante della lavatrice che in pochi conoscono e che è però di vitale importanza. E tu sai qual è? Altrimenti, scopri di che si tratta e tutto ciò che devi fare dopo averlo premuto. Una cosa è certa: ti permetterà di risparmiare sulla bolletta!

Il caro bollette ha portato tutti quanti a chiedersi come risparmiare. Uno dei modi per farlo è cercare di prestare la dovuta manutenzione ad ogni elettrodomestico. Solo così ci si potrà assicurare che siano efficienti e non sprechino inutilmente energia. Perciò devi anche pulirli in modo assolutamente meticoloso.

Ciò vale anche per la lavatrice, uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Quindi, per risparmiare devi sia usarla nella fascia di orario giusta che pulirla regolarmente. Per fare ciò premi il tasto fantasma della lavatrice, che ti permetterà di detergerla al meglio e di risparmiare.

Il segreto per pulire il cassetto della lavatrice

Una delle parti in cui c’è più sporco è il cassetto della lavatrice. I residui di detersivo e ammorbidente si accumulano al suo interno e finiscono a lungo andare per ostacolare l’azione dell’elettrodomestico.

Probabilmente lo sai già e pulisci molto spesso il cestello. Tuttavia, potresti non averlo mai fatto bene. Infatti, se non lo estrai non puoi pulirlo completamente.

Premi il tasto fantasma della lavatrice, ecco a cosa serve e perché dovresti usarlo sempre

Aprendo la vaschetta della lavatrice noterai una levetta colorata. Ecco, quest’ultima è il tasto fantasma che ti impedisce di sfilarla completamente e di pulirla con grande cura. Sollevala e potrai estrarre il cassetto. Fatto ciò, puliscine con cura tutti gli scompartimenti ed elimina tutti i residui di detersivo e ammorbidente, nonché i batteri accumulati al suo interno.

Cosa usare per pulire il cassetto?

Se non vuoi usare detersivi puoi ricorrere ad un rimedio naturale come l’acido citrico. Quest’ultimo torna molto utile anche in altri casi e cioè per effettuare il lavaggio a vuoto della lavatrice. È un passaggio che devi effettuare ogni mese se vuoi assicurarti che abbia una lunga vita e funzioni anche in modo efficace.

In entrambi i casi evita il bicarbonato di sodio, che non igienizza. Sconsigliato anche l’aceto, che a lungo andare potrebbe danneggiare le parti in metallo della lavatrice. Insomma, non tutti i rimedi della nonna tornano utili per la manutenzione della lavatrice.

Questi piccoli accorgimenti contribuiranno a farti risparmiare sulla bolletta della luce nel periodo complicato che stiamo vivendo.

