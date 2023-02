Meglio l’acqua micellare o le salviette per struccarsi? La risposta cambierà radicalmente la tua pelle

La sera dovresti sempre struccarti se vuoi conservare una pelle il più possibile giovane e raggiante. Per farlo puoi ricorrere a tanti metodi diversi. Tra questi ci sono l’acqua micellare e le salviette struccanti. Ma vanno tutti e due bene o ci sarebbe un metodo che dovresti preferire? Scopri la risposta, te la illustreremo in poche e semplici parole.

L’abitudine di struccarsi la sera dovrebbe essere praticamente scontata. Purtroppo non tutti prestano grande attenzione a farlo. Anzi, talvolta trascurano questa fase essenziale della skincare. Tuttavia, se vuoi mantenere una pelle pulita, giovane e raggiante è molto importante. Quindi, ricordati di dedicare qualche minuto a ciò, poiché spalmare filtri solari e creme servirà davvero poco se la tua cute è piena di residui di trucco.

Alcune persone usano l’acqua micellare per struccarsi. Altre, invece, preferiscono le apposite salviette. In effetti, queste ultime permettono di avere un grande vantaggio e cioè di impiegare molto poco tempo per rimuovere il trucco. Proprio per questo sono usatissime.

Meglio l’acqua micellare o le salviette per struccarsi?

Probabilmente ti stai però chiedendo se siano adatte a questo scopo. La risposta è no, le salviette per struccarsi non sono esattamente il massimo per la tua pelle. Infatti, non permettono di rimuovere completamente il trucco. Inoltre, potrebbero causare irritazioni sulle pelli più sensibili e favorire l’insorgenza di brufoli.

L’acqua micellare è costituita da molecole capaci di raccogliere i residui di trucco e di inquinamento presenti sul tuo volto. Permette dunque di effettuare una pulizia molto più profonda della cute. È ipoallergenica e lenente, nonché adatta anche alle pelli più sensibili.

Dunque, meglio l’acqua micellare o le salviette per struccarsi? Sicuramente è raccomandato preferire l’acqua micellare, specialmente se ti strucchi molto spesso. Ti consigliamo di usarla assieme ad un panno lavabile in microfibra. Si tratta di una soluzione molto efficace ed ecologica, nonché economica. Infatti non ti farà sprecare migliaia di dischetti di cotone per rimuovere il trucco.

Quando usare le salviette struccanti?

Questo non vuol dire che non dovresti comprare le salviette struccanti. Possono infatti rivelarsi molto utili in alcune circostanze, come quando vuoi rimuovere piccole porzioni di trucco. Ad esempio, se hai sbavato con il rossetto o con l’eyeliner e vuoi semplicemente togliere i pigmenti di troppo per poi riprendere a truccarti.

Tuttavia, ti sconsigliamo di usarle troppo spesso, specialmente per rimuovere il mascara. La frizione continua potrebbe infatti danneggiare le tue ciglia.

Lettura consigliata

Meglio l’acqua liscia o frizzante per lavare i capelli e il viso? La risposta è sorprendente