Lo fanno tutti. Lo abbiamo visto fare a personaggi pubblici in televisione e poi a capi di Stato e di Governo. E certamente lo fai anche tu. Ma è sbagliato. Di cosa stiamo parlando? Del saluto col gomito per evitare la stretta di mano. Ma è sbagliato e non ci garantisce dal possibile contagio. Lo dice l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità; è meglio non salutare col gomito perché potremmo essere a rischio contagio Covid.

Meglio non salutare col gomito perché potremmo essere a rischio contagio Covid

Il saluto col gomito lo abbiamo adottato oramai tutti, o meglio, quasi tutti. All’inizio era un po’ strano picchiarsi con il gomito per evitare di darsi la mano. Ma per evitare di essere scortesi lo abbiamo adottato. Anche se è francamente un po’ ridicolo. Abbiamo tutti negli occhi la foto in cui c’è il premier Conte che saluta Angela Merkel toccandole il gomito col suo gomito. E mentre fa questo gesto di saluto, si vede chiaramente come Conte stia ridendo.

E chissà in quanti a scuola lo hanno fatto in questi giorni. Ragazzi che non si vedono da mesi, che non si possono baciare, abbracciare, dare pacche sulla spalle, darsi un “5”. Nulla di tutto questo. E’ ammessa solo la gomitata.

Fino ad oggi, perché in un tweet il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è tornato a sconsigliare questa pratica diffusissima.

Le soluzioni alternative per salutare senza rischiare

I contagi in tutto il mondo stanno tornando a livelli record. E allora il direttore dell’OMS ha voluto ricordare con un messaggio su Twitter che il saluto col gomito ci mette a rischio contagio Covid. E non è solo questione del contatto fisico. Ma è anche il fatto che toccare il gomito, ci porta a una distanza dal nostro interlocutore pericolosa per il contagio.

Le alternative? Una potrebbe essere quella di mettersi la mano sul cuore, come usa la presidente della commissione UE Ursula Von der Leyen. Gesto che potrebbe essere accompagnato da un leggerissimo reclinare della testa in avanti, per dare maggiore solennità al saluto.

In tempi di Covid, salutare deve essere prima di tutto salutare.

