L’estate è una delle stagioni più pericolose per gli anziani e per i soggetti fragili. Per questo motivo è meglio prendere delle precauzioni per quanto riguarda le alte temperature. Però, oramai da due anni, queste non sono più diventate l’unico problema a livello sanitario.

Infatti, il coronavirus continua ad esistere, anche se in generale l’incidenza risulta minore durante la stagione estiva. Nonostante questo dato è meglio non abbassare la guardia e optare per la sicurezza. Per questo, oggi spieghiamo come gestire le mascherine con la calura estiva, soprattutto nei posti in cui è ancora obbligatorio usarle. È infatti possibile avere un’adeguata protezione contro il Covid anche in estate seguendo i suggerimenti dei medici su come indossarle senza creare irritazioni. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Gli accorgimenti di buon senso per quanto riguardo il ricambio

La maggior parte dei problemi che si presentano con questo genere di dispositivi sono quelli di tipo cutaneo. Infatti, il sudore e la barriera che questi creano impediscono una corretta traspirazione della pelle e possono condurre a fastidiosi pruriti e desquamazioni. Per questo è importante non utilizzarle troppo a lungo e cambiarle ad intervalli regolari, soprattutto se sono danneggiate o sporche. Un buon compromesso quando sono in buone condizioni è di usarne una nuova all’incirca ogni 4 ore. In questo modo infatti non perde la sua efficacia contro la malattia e nel contempo non infastidisce troppo l’epidermide. Se dobbiamo usare quelle usa e getta è poi necessario ricordarsi di buttarle tagliando via il cordoncino per garantire così un corretto smaltimento.

Protezione contro il Covid anche in estate seguendo questi consigli dei medici che aiutano a indossare la mascherina senza stress e irritazioni

Consigliamo poi di acquistare quelle certificate CE che presentano delle fibre naturali in modo da non essere vittima di questo genere di problematiche. Se si tratta di quelle riutilizzabili poi è meglio lavarle in profondità, utilizzando però dei detergenti neutri, poco invasivi e privi di profumazione. Non è però necessario solo trattare la mascherina, ma anche il viso. È importante spendere del tempo per effettuare una corretta pulizia e idratazione per il proprio tipo di pelle. Suggeriamo inoltre di applicare anche la crema solare dato che i raggi riescono a penetrare anche tramite i tessuti. È infine meglio far passare 30 minuti dalla detersione al momento in cui si indossa la mascherina.

