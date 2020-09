Sconfiggere artrosi e artrite e dolori articolari con i potenti rimedi naturali. L’artrosi colpisce le articolazioni e il dolore spesso ci rende la vita difficile. Questi rimedi che proponiamo vi doneranno più voglia di vivere.

Le cartilagini si consumano

Le nostre cartilagini, si deteriorano naturalmente. Il continuo movimento, soprattutto un ginocchio sottoposto spesso a sforzo, come negli sportivi, consumano i cuscinetti cartilaginei. In Italia ci sono oltre 5 milioni di persone che soffrono di problemi articolari, come artriti e artrosi e infiammazioni. La caratteristica di queste malattie è che, se non fermate in tempo, continuano la loro marcia distruttiva, impedendo una vita serena.

La via dei farmaci

La soluzione più ovvia è quella di ricorrere ai farmaci, antidolorifici e antinfiammatori. Naturalmente in questo modo alleviamo il sintomo, ma il danno non migliora, anzi progredisce. Oltretutto, questi farmaci hanno spesso conseguenze poco salutari anche sulle altre parti del corpo.

Sconfiggere artrosi e artrite e dolori articolari con potenti rimedi naturali

Quello di riprendere una vita sana è il desiderio di chi soffre questo tipo di problemi. Vediamo allora come fare per giocare di nuovo coi nipoti, fare delle lunghe passeggiate senza doversi fermare e sedersi per il dolore.

Uno dei rimedi naturali più efficaci sono le cozze verdi della Nuova Zelanda. Contengono tutti i componenti necessari per rimettere a posto le articolazioni. Sono ricche di nutrienti essenziali per la ricostruzione delle cartilagini, e di grassi Omega 3, utili per l’arresto dei processi degenerativi. Gli elementi per la ricostruzione delle cartilagini sono importanti, per riprendere la funzionalità delle articolazioni.

I grassi Omega 3 sono ottimi per prevenire e arrestare l’artrite reumatoide, perché inibiscono quelle sostanze che la sviluppano.

Se c’è bisogno di sfiammare allora si può prendere la pomata all’arnica. Questo fiore è un potente antinfiammatorio naturale, simile a quelli di sintesi.

Ecco dunque qualche consiglio su come migliorare i dolori di origine articolare con rimedi naturali.