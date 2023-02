3 piante portafortuna da mettere immediatamente in casa per riempire il portafoglio: provale, ora!

Siamo un popolo decisamente scaramantico e quando andiamo alla ricerca della fortuna, le proviamo proprio tutte. Dai talismani al Lotto, dai sogni all’oroscopo, non dimenticando però nemmeno la tradizione delle piante portafortuna. E, visto che la primavera è alle porte, potrebbe essere proprio il momento di unire l’utile al dilettevole. Vai alla ricerca anche tu delle piante che secondo molte tradizioni porterebbero fortuna e denaro. Ecco i nostri consigli per arrivare preparati al vivaio di fiducia.

La pianta della fortuna più famosa al Mondo

Partiamo con quella che è da molte culture ritenuta la pianta della fortuna più conosciuta in assoluto: il tronchetto della felicità. Perfetto per gli ambienti interni, facile da curare, molti lo apprezzano anche perché avrebbe delle funzioni di pulizia dell’aria interna. Ma, secondo molte tradizioni, tra cui il Feng Shui, il tronchetto della felicità, soprattutto se esposto a Nord Est, porterebbe denaro, specialmente attraverso delle nuove idee e dei nuovi progetti. Ma, anche reperire dei sistemi low cost per pulire casa è un mezzo intelligente per pensare al bilancio familiare.

3 piante portafortuna da mettere immediatamente in casa e chiamare la buona sorte

Una pianta meno conosciuta, ma dai colori davvero straordinari e la fittonia. Proviene dalle zone tropicali dell’America del Sud e vanta delle foglie dai colori accesi, vivaci e assolutamente positivi. Molto amata da chi cura particolarmente gli interni e i complementi d’arredo della propria casa, ha il vantaggio di richiedere poca manutenzione. Dalla sua ha anche il merito di non richiedere troppa acqua e di non avere bisogno di eccessiva illuminazione o posizioni privilegiate all’interno della casa. Attenzione che la fittonia porterebbe fortuna e denaro, soprattutto promuovendo l’energia per superare gli ostacoli e le difficoltà.

La pianta che con la sua crescita allontana le negatività

3 piante portafortuna da mettere immediatamente in casa da provare subito! Riempiremo il portafoglio, ricordando anche quella che allontanerebbe le negatività. Dopo aver visto due piante che attirerebbero la fortuna, ecco una invece che scaccerebbe le energie negative. È la ruta, che in moltissime culture e tradizioni è posizionata all’ingresso della casa. Addirittura, in tanti casi sul patio e sul pianerottolo di accesso condominiale.

Questo perché con la sua crescita abbastanza vigorosa, riuscirebbe a fare da scudo all’ingresso tra le tue mura domestiche delle sensazioni e delle emozioni negative. Sarebbe come avere una spugna in grado di assorbire tutto ciò che non vuoi che entri in casa tua, favorendo così invece tutto ciò che c’è di positivo. E, proprio parlando di piante, ricordiamo quanto siano importanti anche per combattere l’umidità di casa.