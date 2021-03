Uno dei dilemmi più importanti a cui dobbiamo rispondere quando decidiamo di regalarci una manicure è: ma è meglio fare le unghie rotonde o squadrate? Queste sono le due forme principali e che vanno più di moda tra le estetiste, anche se in realtà ne esistono molte altre, per esempio quella ovale, o a mandorla, a punta, o a rossetto. Ma la maggior parte di noi preferisce l’unghia rotonda o quadrata. Se abbiamo provato entrambe, sicuramente avremo una preferenza, ma esistono fatti oggettivi che possono permetterci di fare la scelta migliore dal punto di vista del look e della salute delle nostre unghie? La risposta è sì.

Le unghie squadrate sono più fragili

Quali sono i vantaggi delle unghie squadrate? Le unghie squadrate ci donano se abbiamo mani lunghe e affusolate. Inoltre, questa è la forma perfetta se scegliamo di decorare le nostre unghie con della nail art creativa, perché l’estetista avrà più spazio su cui lavorare.

Attenzione però: le unghie squadrate, specialmente se molto lunghe, possono risultare fragili e spezzarsi o sbeccarsi facilmente sugli angoli.

Le tonde stanno bene a tutti e non si spezzano

Le unghie tonde sono certamente le più popolari e non passano mai di moda. Stanno bene anche se abbiamo le mani tozze o le dita corte, in quanto danno alla nostra mano una forma più slanciata. Meglio fare le unghie tonde se abbiamo le unghie fragili, in quanto si spezzano meno facilmente. La forma tonda è perfetta sia per le unghie corte che quelle lunghe, richiede meno manutenzione, ed è più facile da mantenere pulita. Inoltre, le unghie tonde risultano molto meno fragili ed è difficile che si spezzino.

Dunque meglio le unghie tonde o squadrate? Finalmente abbiamo la risposta: per la maggior parte di noi, sono meglio le unghie tonde, che daranno alle nostre mani una forma più elegante e affusolata, e non dovremo preoccuparci della manutenzione.

Se ci mangiamo le unghie, ecco un consiglio per liberarsi di questo vizio una volta per tutte senza forzo.