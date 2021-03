Tutti noi teniamo molto al nostro aspetto e vogliamo apparire puliti e in ordine. Ci sono però dei casi che, per mancanza di tempo o per emergenze, non riusciamo proprio a lavarci. Non bisogna però disperare, perché possiamo comunque avere un aspetto curato. Ecco i trucchi per apparire profumati e in ordine anche se non abbiamo tempo di fare la doccia.

Preparare al meglio la propria borsa

Chi passa molto tempo fuori casa ha bisogno di avere una borsa a prova di emergenze. Tenere in borsetta questi oggetti ci aiuta infatti ad avere un aspetto curato anche quando non possiamo lavarci. Ma non solo, ci aiutano anche ad aggiustare il nostro aspetto velocemente fuori casa. È quindi importante avere con sé delle salviettine profumate. Queste sono infatti perfette per rinfrescarsi, rimuovere lo sporco e profumare la pelle.

Per avere un buon odore è consigliato anche portare con sé un profumo spray da borsetta o del profumo solido. E che fare per i capelli? Devono essere immancabili spazzole da borsetta o pettini. E se la nostra chioma sembra sporca e grassa possiamo aggiustarla con un po’ di shampoo secco fatto in casa o acquistato in negozio.

Rimuovere puzza e cattivi odori

Esistono inoltre altri trucchi per apparire profumati e in ordine anche se non abbiamo tempo di fare la doccia. Questi, come i consigli di sopra, possono essere applicati sia fuori che dentro casa.

Per assorbire il sudore e il cattivo odore possiamo affidarci al talco. Passando del talco nelle zone più sudate possiamo infatti asciugarle profumando e ammorbidendo la nostra pelle allo stesso tempo.

Attenzione però, il talco potrebbe lasciare aloni o macchiare i vestiti quindi è sconsigliato quando indossiamo capi scuri.

Anche l’abbigliamento stesso è importante. I nostri vestiti assorbono infatti tutti gli odori, e le puzze, del nostro corpo e dell’ambiente. Per non emanare un cattivo odore quando non abbiamo fatto la doccia è quindi ideale indossare abiti puliti e appena lavati.