Se c’è un vizio che tutti considerano sgradevole, è quello di mangiarsi le unghie. Questa abitudine viene chiamato in gergo scientifico onicofagia, e può trasformarsi in un vero e proprio disturbo se il soggetto si mangia le unghie in maniera compulsiva e non riesce a smettere.

L’onicofagia, sebbene più comune negli adolescenti, è diffusa anche negli adulti, ed è un vizio molto difficile da abbandonare.

Sono stati proposti innumerevoli rimedi casalinghi per liberarsi del problema: dal peperoncino, all’aglio, al succo di limone.

Ma come molti mangiatori di unghie compulsivi avranno scoperto, spesso i rimedi naturali non sono abbastanza.

Ecco quindi qual è il rimedio definitivo per smettere di mangiarsi le unghie.

Esistono degli smalti amari appositi

Esistono in commercio degli smalti formulati apposta per indurre chi si mangia le unghie ad abbandonare questo vizio. Si tratta di smalti dal sapore estremamente amaro, che indurrebbero quindi il soggetto a smettere immediatamente di mangiarsi le unghie non appena ne sente il sapore. Ma per gli onicofagi più incalliti, nemmeno questo trucco sembra funzionare. Ecco quindi il rimedio definitivo per smettere di mangiarsi le unghie

Il gel per la ricostruzione unghie è impossibile da mangiare

Dato che l’onicofagia può trasformarsi in un disturbo comportamentale serio, e che crea danni non soltanto alle nostre unghie, ma anche ai denti, e a volte bisogna passare alle maniere forti. Se nemmeno gli smalti amari riescono a liberarci da questa cattiva abitudine, ecco il rimedio definitivo per smettere di mangiarsi le unghie: fare la ricostruzione unghie. Proprio così: il gel che si utilizza per la ricostruzione unghie è molto duro, e praticamente impossibile da mordere. Grazie alla sua robustezza, ci farà passare in fretta il vizio di mordere le unghie.

Possiamo usare questo metodo anche se non amiamo i colori sgargianti sulle unghie: esistono anche gel trasparenti per la ricostruzione unghie. Non avremo più scuse!

