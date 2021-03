L’oroscopo è una delle passioni più radicate degli italiani. Oggi però non vogliamo fare dei pronostici sul futuro, ma invece consigliare una piccola bibliografia a tutto lo zodiaco. Infatti oggi scopriamo insieme qual è il libro perfetto per ispirare ogni segno zodiacale.

Ariete

L’Ariete è un segno che porta dentro di sé un animo impetuoso e avventuriero. Per questo consigliamo una lettura animata e intrigante come “Il Corsaro Nero” o “Le Tigri di Mompracem” di Emilio Salgari.

Toro

I Tori sono persone solide, ma allo stesso tempo hanno un animo romantico. La loro voglia di crescere a livello sociale e la loro tendenza ad amare la bellezza e gli agi li porterà ad apprezzare “Il grande Gatsby”, il capolavoro di Fitzgerald.

Gemelli

I Gemelli vogliono essere stimolati a livello mentale. Per questo motivo tutta l’opera di Ken Follett può essere una buona scelta da sfoggiare nella propria libreria.

Cancro

Il Cancro, con i Pesci, desiderano vivere la vita alla mercé dell’emotività. Per questo un classicone come “Anna Karenina” può essere perfetto.

Leone

Il Leone ama le grandi saghe e i toni epici. Al contrario non apprezzano le storie quotidiane o di ambientazione naturalista. Per questo motivo consigliamo di leggere i sette libri di “Harry Potter” e immergersi nel suo mondo magico.

Vergine

La Vergine è un segno pacato e riflessivo, ma nasconde in sé un’intelligenza spiccata e volta a risolvere i problemi. Per questo per lei i polizieschi sono la scelta perfetta. Consigliamo un qualsiasi caso di “Hercule Poirot”, leggendario personaggio di Agatha Christie.

Bilancia

La Bilancia ama vedere davanti a sé la trama man mano prendere forma. Per questo potrebbe adorare i bildungsroman, ovvero i romanzi di formazione. Uno su tutti “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister” di Goethe.

Scorpione

Lo Scorpione è il simbolo dell’indagine psicologica per eccellenza. Per lui sono indicati i thriller psicologici. Il nostro consiglio è di leggere “La ragazza della nebbia” di Donato Carrisi.

Sagittario

I Sagittari sono noti per il loro amore per i viaggi, soprattutto quelli esotici. Per immergersi totalmente in un’altra cultura e capirne i meccanismi interni sono perfetti tutti i titoli del giornalista Tiziano Terzani.

Capricorno

Il Capricorno, invece, è un tipo con i piedi piantati per terra. Per questo motivo potrebbe apprezzare le biografie di grandi personaggi del passato o del presente. Noi, ad esempio, consigliamo quella dedicata a Steve Jobs.

Aquario

L’Aquario è un lettore parecchio eclettico che ama gli accostamenti fuori dal comune. Per lui una buona scelta potrebbe essere “L’arte dello zen e la manutenzione della motocicletta”.

Pesci

I Pesci sono degli inguaribili sognatori e spesso tendono ad innamorarsi dell’amore. Per farli fantasticare un titolo perfetto è “Le pagine della nostra vita”.

Oggi, dunque, abbiamo visto quale sia il libro perfetto per ispirare ogni segno zodiacale. Se si è interessati all’oroscopo, consigliamo di consultare questo articolo che si occupa di quello celtico.