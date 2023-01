Quanto costano gli abbonamenti per le piattaforme di streaming per vedere il calcio, film e serie TV

Da Netflix a NOW, passando per DAZN e per Prime Video. Vediamo nel dettaglio quanto occorre spendere per vedere in live streaming online, e on demand, i migliori film in prima visione. Ma anche serie TV acclamate come Squid Game. Senza dimenticare le partite di calcio di Serie A.

Grazie alla diffusione a macchia d’olio dei servizi Internet in banda larga, in mobilità come tra le mura domestiche, al giorno d’oggi ad andare di moda è la visione di contenuti live e on demand. Rigorosamente in streaming.

Come diretta conseguenza, gli utenti per quel che riguarda le piattaforme di streaming hanno davvero un’ampia scelta in Italia come in tanti altri Paesi del Mondo. Per esempio, ci sono le piattaforme gratuite come quella di RaiPlay. Ma ci sono pure quelle a pagamento, ovverosia quelle che, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, permettono la visione di eventi live e di produzioni originali e in esclusiva.

Vediamo allora, nel dettaglio, a che prezzo si possono vedere i film in prima visione, le serie TV più acclamate e anche lo sport. A partire dalle partite di calcio di Serie A e degli altri campionati esteri.

Quanto costano gli abbonamenti per le piattaforme di streaming. Da Netflix a Prime Video

Nel dettaglio, per alcune primarie piattaforme di streaming l’abbonamento costa meno di dieci euro al mese. È il caso di Netflix che, recentemente, ha abbassato i prezzi medi dei propri abbonamenti. Introducendo quello da 5,49 euro al mese con la pubblicità. Ma per gli altri piani si sale sopra i dieci euro al mese. Precisamente, l’abbonamento Netflix Standard al momento costa 12,99 euro al mese. E si sale a 17,99 euro al mese per l’abbonamento Netflix nella versione Premium.

A prezzi contenuti si presenta pure il servizio in streaming di Amazon Prime Video. Che è incluso nell’abbonamento annuale Amazon Prime il cui costo è pari attualmente a 49,90 euro. Quindi, circa 4,16 euro al mese per accedere al catalogo di contenuti di Prime Video che, tra l’altro, per gli amanti del calcio include attualmente pure i migliori match della Champions del mercoledì.

Su quanto costano gli abbonamenti per le piattaforme di streaming, inoltre, c’è da ricordare che alcuni contenuti sono proposti in esclusiva. Per esempio, chi fosse attualmente interessato a vedere la serie TV Squid Game la strada percorribile è una sola. Ovverosia, sottoscrivere l’abbonamento a Netflix. E lo stesso vale per tante produzioni originali Disney presenti nel servizio in streaming Disney+. Che attualmente costa 8,99 euro al mese. Oppure 89,90 euro per chi sceglie l’abbonamento Disney+ di durata annuale.

Quanto costano NOW e DAZN per vedere la Serie A. E sport in streaming

Per vedere sport e calcio in live streaming online, invece, le due piattaforme migliori accessibili in Italia in abbonamento sono quelle di NOW e di DAZN. Ma in questo caso, rispetto a Netflix e Prime Video, i prezzi salgono. Precisamente, al momento con NOW il prezzo base del Pass Sport è pari a 14,99 euro al mese.

Mentre su quanto costano gli abbonamenti con DAZN, che trasmette tutta la Serie A in live streaming online, l’abbonamento mensile costa ben 39,99 euro. Ma DAZN attualmente propone anche l’abbonamento annuale a 29,99 euro al mese. Che permette di risparmiare 120 euro rispetto alla sottoscrizione avente una durata di trenta giorni.