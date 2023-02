Fra il 7 e il 9 febbraio scadrà un setup mensile calcolato dai nostri algoritmi per definire quadrature di tempo e spazio. Queste date “nel 90% dei casi” hanno “affollato” minimi e massimi ed esplosioni di momentun. In casi similari, quando due date sono state vicine, ad esempio il marzo dello scorso anno, oppure lo stesso luglio, o il mese di novembre, si è assistito a inversioni di tendenza di breve termine. Stiamo arrivando ad esse con un minimo relativo, e quindi si potrebbe ripartire al rialzo fino al 17 febbraio. Il mese di febbraio, dovrebbe chiudere sui massimi. Quello di marzo, segnare invece un top importante intorno al 6 per poi lasciare spazio fino al 6/7 aprile a una correzione del 38,2/50% del movimento da inizio anno, con precisione dal 19 dicembre. Quale direzione prenderanno adesso le Borse mondiali?

Veniamo al breve termine, ma prima vogliamo definire una mappa statistica

Due punti sono importanti in ottica di 12 mesi nel corso del 2023: il mese di gennaio, che dovrebbe rappresentare il minimo annuale, e il mese di aprile. Comprare in ottica di 12 mesi in questi punti le Borse mondiali diversificate in base al PIL farebbe aumentare quasi vicino all’80% la probabilità di avere un rendimento positivo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Alle ore 15.50 della giornata di contrattazione del 6 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.389

Eurostoxx Future

4.208

Ftse Mib Future

26.930

S&P 500 Index

4.116,74.

Previsione per la settimana appena iniziata

Lunedì si proietta il minimo settimanale (fra il 7 e il 9 si dovrebbe assistere alla costruzione di una base rialzista), mentre venerdì nelle prime ore di contrattazione si dovrebbe formare il massimo.

Quale direzione prenderanno adesso le Borse mondiali? Abbiamo una risposta che viene dalla statistica

Attendiamo l’inizio di una fase rialzista. Come al solito la parola verrà scandita dai livelli operativi. Ecco i prezzi che manterranno il trend al rialzo fra oggi e domani:

Dax Future

15.300

Eurostoxx Future

4.197

Ftse Mib Future

26.760

S&P 500 Index

4.121.

Solo sotto questi livelli in chiusura giornaliera si potrebbe assistere all’inizio di una fase ribassista di breve termine. Riteniamo che nei prossimi giorni il Ftse Mib possa esplodere al rialzo.

