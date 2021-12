I pantaloni di cui parleremo in quest’articolo non appartengono alla lista di quelli più classici.

Hanno fatto una piccola comparsa verso la fine dell’inverno scorso ma da quando, quest’anno, le temperature hanno iniziato ad abbassarsi, sono tornati prepotentemente di moda. Anzi, sono il vero trend di stagione e i guru del settore anticipano che ci accompagneranno fino alla fine di marzo.

Le caratteristiche che hanno fatto capitolare il cuore di ogni donna, di qualsiasi età, sono principalmente tre.

Indossandoli ci sentiremo come avvolte da una caldissima coperta, pronte per sfidare anche il freddo più gelido.

In più, hanno un effetto tuta per comodità ma sono perfetti da indossare tutti i giorni per l’ufficio, le spese o un aperitivo infrasettimanale.

Ancora, hanno un taglio in grado di slanciare la figura e regalare gambe chilometriche anche alle più petit.

Tuttavia, ciò che li rende davvero unici è il fatto che si tratta di un capo d’abbigliamento senza età, adatto alle ventenni come alle sessantenni.

Quindi, andiamo a scoprire qual è questa bellezza da aggiungere alla propria wish list in vista del prossimo shopping.

Consigli di moda per le più freddolose

Già che stiamo affrontando il tema vestiti caldi e comodi per l’inverno, vediamo qualche altro trend di stagione per acquisti al top.

Quest’anno ci dovremo abituare ad utilizzare per uscire qualcosa che solitamente è un must have per stare in casa. Infatti, non indosseremo solo maglioni ma è questo il capo anno ’90 che torna di moda per tenerci al caldo con stile.

Oppure, per vento e pioggia, questo modello di piumino che sta spopolando in autunno e sarà il più cool dell’inverno perché slancia e assottiglia il punto vita.

Tuttavia, all’elenco si aggiunge anche il pantalone che andremo subito a conoscere.

Sono comodi come una tuta questi caldi pantaloni che stanno spopolando per sentirsi slanciate anche a 60 anni

Impossibili non averli nell’armadio quest’anno, soffici come una piuma e morbidissimi al tatto, sono i pantaloni in maglia di lana o misto cashmere.

Il comfort è assicurato non solo dal materiale ma anche dal fatto che generalmente non hanno bottoni o zip ma solo un laccetto e un elastico in vita.

In più, ci permettono di muoverci con agilità, tenendo le gambe e parte della pancia al calduccio. Sono ideali, poi, per chi passa molte ore seduta e perfetti in caso di pizza o aperitivo non impegnativi.

Il modello da puntare è quello leggermente a zampa e con vestibilità comoda sulle gambe, di colore beige chiaro o melangiato. Proprio questo taglio è quello che permette di slancia la figura e che ci regala due gambe più lunghe e longilinee del solito.

Abbinamenti

Abbiamo visto, allora, che sono comodi come una tuta questi caldi pantaloni che stanno spopolando per sentirsi slanciate anche a 60 anni.

Vediamo, ora, come abbinarli.

Come sopra, è perfetto un maglione in coordinato, leggermente crop, oppure uno con vestibilità over ma non eccessivamente lungo.

Come capospalla, potremmo optare per un cappotto morbido, stile accappatoio.

Infine, per quanto riguarda le scarpe, sneakers o questi stivali comodi e chic che si abbinano a tutto.