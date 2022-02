In inverno si ha voglia di calore. In tutti i sensi. Quando ci sediamo a tavola, non vediamo l’ora di trovarci davanti un bel piatto fumante. Poi, quando siamo sul divano a guardare la TV o a leggere un libro, stiamo bene avvolti in un caldo e morbido plaid. In questo periodo, a pranzo e soprattutto a cena, si apprezzano molto zuppe e minestroni. Le ricette tra cui scegliere sono moltissime. Si va dai classici della tradizione come l’intramontabile pasta e fagioli, a qualcosa di più originale come questa deliziosa vellutata preparata con un ortaggio di stagione. Questi piatti, oltre ad essere genuini e a riscaldarci, sono spesso anche molto economici. Gli ingredienti che servono per realizzarli sono infatti semplici, ricchi di sani nutrienti e, soprattutto, costano poco.

In questo articolo vedremo proprio un esempio.

Patate, porri e pochi altri ingredienti per un economico e corroborante piatto ideale per scaldare le cene invernali

Prepariamo la potage parmentier, un piatto di origini francesi. Altro non è che una crema a base di porri e patate. Vediamo come si prepara.

Ingredienti

800 g di patate;

250 g di porri;

500 ml di brodo vegetale;

5 cucchiai di panna fresca liquida;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b.;

noce moscata q.b.;

erba cipollina q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare e mondare le verdure: tagliare le patate a cubetti regolari e i porri a fettine sottili; in una padella, far scaldare l’olio e poi farvi rosolare i porri; aggiungere anche le patate e far rosolare per altri 5 minuti; coprire con il brodo, regolare di sale e far cuocere per mezz’ora circa, e comunque fino a quando le patate sono ben cotte; a questo punto, utilizzando un frullatore ad immersione, frullare il tutto unendo anche la panna; concludere con un pizzico di noce moscata e, per decorare, qualche pezzetto di erba cipollina che dona un tocco di colore.

Tutto qui. Come si può notare, basta davvero poco. Patate, porri e pochi altri ingredienti per un piatto gustoso e anche raffinato. La potage parmentier è infatti delicata nel gusto e nei colori. La potremmo quindi tenere in considerazione come primo piatto o come entrée per una cena con degli ospiti. Per una nota croccante, servire con dei crostini di pane dorati. In alternativa, prendere una baguette, ricavare delle sottili fette di pane e far scaldare nel forno. Con questa aggiunta finale faremo un pasto totalmente “in stile francese”.

