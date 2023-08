Matrimonio in programma quest’estate? Ecco cosa indossare a 60 anni per essere belle ed eleganti senza sfarzi

Non essere convenzionale, ma opta per questi 3 outfit eleganti con quella punta di particolarità che non ti farà passare inosservata.

Vietato il bianco, non indossare il nero, il rosso sì ma dipende, insomma… Ci sono tantissime regole da seguire quando si è invitati a un matrimonio. Non è mai semplice scegliere l’abito che più ci piaccia, ma che sia anche in linea col contesto e, possibilmente, diverso da quello di tutti gli altri invitati. Quel che è sicuro è che, ad un matrimonio, gli invitati non devono strafare, in materia d’abbigliamento. L’attenzione dovrà essere tutta concentrata sulla sposa e nessuno dovrà rubarle la scena. Detto questo, è importante scegliere un outfit con cui ci si senta bene e che ci faccia sentire belle.

Quando si raggiungono i 60 anni, talvolta si fa fatica a vedersi davvero “belle”. A causa del corpo che cambia, potrebbe capitare di avere qualche problema a trovare il vestito giusto, che ci faccia sentire davvero a nostro agio. Scopriamo insieme, quindi, 3 look perfettamente adatti per un matrimonio estivo.

Matrimonio in programma quest’estate? Questi 3 look ti faranno distinguere per la tua raffinatezza

L’assioma di partenza è che ognuno di noi, indipendentemente dalle proprie insicurezze, dovrebbe indossare quel che vuole. Anche con qualche chilo di più, ogni donna dovrebbe sentirsi libera di indossare anche un vestito stretto, che evidenzi le curve del corpo.

In generale, però, a 60 anni sono 3 gli outfit più indicati.

Il vestito con quel particolare prezioso in più

Uno degli outfit più eleganti per un matrimonio è il vestito lungo. Potremo scegliere un abito sirena, aderente sui fianchi e più largo alla base della gonna. In alternativa, potremo optare anche per un abito midi, come un classico tubino lungo fino alle ginocchia, un’alternativa sempre valida con cui non si sbaglia mai.

Indipendentemente dall’abito che sceglieremo, però, dovremo impreziosire l’outfit con un bel sandalo gioiello. Questo darà immediatamente un tocco personale al nostro stile, che ci farà risplendere tra gli altri invitati.

Il completo è un’altra opzione

Se il vestito potrà essere più sfarzoso, col completo saremo eleganti ma assolutamente sobri. In questo caso, potremo decidere tra due tipologie di completo diverse tra loro, ma entrambe molto raffinate. La prima è l’opzione più casual, ovvero quella del tailleur giacca e pantalone, dal taglio maschile. Tailleur fa rima con eleganza, e tutti ci faranno i complimenti per il nostro stile.

Quel che potrà renderci più uniche che rare è il colore del tailleur. Quest’anno sono molto di moda i colori vivaci, molto carichi e, perché no, appariscenti. Una buona via di mezzo tra l’elegante e il vistoso, ad esempio, potrebbe essere un bel completo blu elettrico.

Anche nella versione con gonna

Il completo più bello esiste anche con la variante gonna. Hai un matrimonio in programma quest’estate? Con un completo giacca e gonna sarai adatta all’occasione e perfetta per l’evento. A differenza del precedente, questo completo ha un taglio più femminile, ma facciamo attenzione. In questo caso, infatti, la gonna dovrà arrivare al massimo sotto al ginocchio, per evitare d’ingolfare la figura.

In tutti e 3 i casi, comunque, la nostra fisicità spiccherà, e ci distingueremo per il nostro stile.