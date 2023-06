Matrimonio in un castello: quanto costa sposarsi in una location esclusiva come quelle scelte dai Vip

Matrimonio in un castello-proiezionidiborsa.it

Sogni di sposarti in un luogo esclusivo e infinitamente bello? Sono molte le location da sogno in Italia, se ne contano circa trentamila tra ville, castelli e tenute. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono le più gettonate? E, soprattutto, quanto costano?

Il giorno del matrimonio, si sa, non si bada a spese e gli sposi spesso sono disposti a spendere cifre folli pur di rendere l’evento indimenticabile. Secondo le stime delle aziende che operano nel settore, il prezzo medio di un ricevimento con un centinaio di invitati è di circa 25.000 euro. Ma nelle location scelte dai Vip? Andiamo a vedere.

Matrimonio in un castello: quanto costa?

Tom Cruise e Katie Holmes hanno scelto il Castello Orsini-Odescalchi per il loro sì. Lo hanno fatto anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e, nel lontano 1949, i famosissimi attori americani Tyrone Power e Linda Christian. La splendida location si trova sul Lago di Bracciano, nel verde della campagna laziale. È un magnifico maniero rinascimentale circondato da un parco con statue e loggiati. All’interno ci accolgono splendide sale affrescate, come la Sala del Trittico o la Sala Orsini, la stanza nuziale di Isabella de’ Medici e Paolo Orsini.

Il Castello può ospitare più di 400 invitati sia nelle sale interne che nei gazebo disposti nei giardini. Stabilire con esattezza il costo dell’affitto è quasi impossibile, perché sono tante le variabili da considerare, a cominciare dal periodo dell’anno e dal giorno della settimana. Secondo i dati riportati sul portale Matrimonio.com si parte da una cifra di 15.000 euro.

Una splendida tenuta nella Sicilia barocca

Nel contesto barocco della Sicilia sudorientale, a Noto, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la Dimora delle Balze per pronunciare il loro sì. È una splendida tenuta del 1800 con un’estensione di 27 ettari. All’interno le sale conservano gli affreschi autentici di epoca risorgimentale, all’esterno la dimora si presenta come un’antica magione in stile mediterraneo.

Il parco è immenso. Al di là dello spazio intimo e definito del giardino padronale c’è una piscina di acqua salata e ancora una limonaia che può contenere anche 200 persone. La Dimora delle Balze ospita fino a 300 invitati. Costo? Sempre secondo il portale Matrimonio.com per il menù si parte da 200 euro.

A due passi dal mare

Matrimonio in un castello: quanto costa? Non ha badato a spese l’attrice statunitense Jessica Biel che ha scelto Borgo Egnazia per convolare a nozze con il cantautore Justin Timberlake. Lo hanno fatto anche Renée Sutton ed Eliot Cohen e molte personalità del mondo degli affari.

La splendida location si trova in Puglia, in provincia di Brindisi, a due passi dal mare. Ha un’estensione di 4.000 mq con grandi sale coperte e ampi spazi a bordo piscina. Per i piatti ci si ispira alla tradizione pugliese reinterpretata con originalità e raffinatezza. Può ospitare fino a 300 invitati. Il menù, secondo quanto riportato da Matrimonio.com, parte da un prezzo di 220 euro.