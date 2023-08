Rimbalzo dei mercati: cosa attendere ora?

Momento molto particolare per i mercati. Infatti è iniziato un ribasso a ridosso del nostro setup annuale del 4 agosto e poi a ridosso fra il 7 e il 9 agosto, scadenze di setup mensili, è iniziato un rimbalzo. Riteniamo poco probabile che il massimo annuale venga ritoccato a breve, e spieghiamo nei prossimi paragrafi il perchè. La nostra idea operativa è la seguente: il rimbalzo dei mercati ha vita breve.

Come si forma un ribasso?

Abbiamo studiato come si formano i pattern dei ribassi e questi nell’80% dei casi avvengono in questo modo:

A prima fase ribassista;

B rimbalzo che riporta vicino al massimo che si è formato prima di A e poi C nuovi ribassi con nuovi minimi del movimento ribassista in atto.

Quindi il movimento iniziato fra ieri e oggi dovrebbe avere vita breve.

Rimbalzo dei mercati: i livelli da monitorare

Alle ore 17:06 della seduta del 10 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

16.053

Eurostoxx Future

4.402

Ftse Mib Future

28.700

S&P500

4.500,18.

Primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

16.058

Eurostoxx Future

4.372

Ftse Mib Future

28.820

S&P500

4.541.

Anche se verranno superati questi livelli, gli obiettivi del ribasso per il momento rimangono invariati:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Quali sono le prossime date mensili che scadranno nei prossimi giorni? Il 17 agosto e poi il 28 e 30. Come regolarsi ora? Andremo a seguire questo rimbalzo per capire dove si fermerà o meno, e se porterà o meno a una nuova fase rialzista o ribassista. Il 2023 è atteso come un anno di forti rialzi e ci potrebbe stare che il ribasso sia anche finito. Non ci resta che attendere e accodarci.

