Cosa indossare per un matrimonio estivo? Con meno di 20 euro ci sono vestiti eleganti su questi siti

Quando si riceve un invito per partecipare a un evento il primo pensiero riguarda l’abbigliamento appropriato. Uomini e donne dovrebbero infatti seguire delle regole riguardanti colore e forma dei vestiti. Specialmente in estate si potrebbe osare qualcosa di diverso. Se siamo invitate a un matrimonio quando fa caldo, vediamo cosa potremmo acquistare con pochi euro per essere fresche ed eleganti.

Durante l’anno ci sono occasioni speciali a cui poter prendere parte. Possono essere legate a feste religiose, compleanni, prime teatrali. In primavera e in estate molti preferiscono celebrare le nozze e gli invitati devono scegliere l’outfit da mettere. Specialmente le donne hanno un’ampia scelta di abiti nei negozi, ma si deve pure badare al costo. Se si è pratiche di Internet ci sono molti siti dove comprare capi di abbigliamento a prezzo contenuto.

Cosa indossare per un matrimonio estivo? Ecco qualche modello economico

Per venire incontro a tante tipologie di acquirenti gli e-commerce vendono abiti di vari modelli e tessuti. Il costo può essere abbastanza basso e chi è invitato a un matrimonio o a un altro evento importante può comprare qualcosa di elegante.

Per esempio, su Shein troviamo un completo canotta e pantaloni di un bel rosa Barbie, molto di tendenza. Sarebbe disponibile anche in verde, blu e grigio al costo di 17,00 euro.

Per chi ama il fucsia troviamo anche un abito lungo plissettato con stampa floreale sul bordo e allacciatura al collo. Senza maniche e con cintura da annodare sul davanti, si potrebbe abbinare a un bel cappello. Il prezzo sarebbe di 15,00 euro.

Ancora Shein propone tra tanti vestiti da donna un abito lungo trapezio con manica a farfalla. Sulla vita presenta un bel ricamo floreale e la scollatura è a V. Questo capo sarebbe in vendita a 18,00 euro. Le alternative di colore sono verde, nero e bordeaux.

Altri vestiti che costano poco

Uno dei tanti altri siti di moda femminile presenti on line è Bonprix. Sono molti gli outfit eleganti tra cui scegliere. Per esempio, c’è un abito lungo con spalline sottili e scolllatura arrotondata. Il taglio è aderente e la fantasia è multicolore con disegni panna, beige, verdi. È in vendita a 19,99 euro.

Questo sito propone sempre per 19,99 euro un abito allacciato al collo, con fiori colorati, lungo e aderente ai fianchi. La scollatura presenta un bell’incrocio.

Infine, per brillare a una festa c’è un modello rosa con paillettes. È senza maniche e sarebbe lungo fino al ginocchio. Al posto della solita allacciatura in tessuto presenta una catenina dorata da chiudere sulla nuca. Bonprix lo venderebbe a 17,99 euro.

Se si hanno dei dubbi su cosa indossare per un matrimonio estivo, queste sono alcune idee interessanti per spendere poco.

(n.d.r. Proiezionidiborsa non ha alcun rapporto con le aziende indicate. L’articolo riporta solo informazioni a titolo gratuito. Tutti i modelli descritti nell’articolo potrebbero subire variazioni riguardanti prezzo e disponibilità delle taglie e dei colori)