Anche dopo lo stacco della ricca cedola di maggio, le quotazioni di Banca Generali hanno continuato a salire. Adesso, però, potrebbe esserci un massimo in formazione per un titolo dal dividendo molto elevato. In questo articolo, dopo un’analisi dei punti di forza e di debolezza, passiamo a indicare i livelli chiave da monitorare nelle prossime sedute.

I motivi per comprare o vendere queste azioni

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti e rappresenta un ottimo punto di forza per il titolo. Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Anche il rapporto tra prezzo e utili evidenzia un’importante sottovalutazione per il titolo.

Altro punto di forza è il rendimento del dividendo. Stato attuale, infatti, è atteso essere superiore al 5%.

La visibilità relativa all’attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti. In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Tutte le raccomandazioni degli analisti sul titolo sono positive e portano a un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Tuttavia, c’è da notare che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato rivisto al ribasso. Mentre, negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.

Per concludere notiamo come rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Massimo in formazione per un titolo dal dividendo molto elevato: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banca Generali

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 30,64 €, in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma basta dare un’occhiata al grafico per intuire che qualcosa sta cambiando. In prossimità di un punto di inversione, infatti, le quotazioni stanno disegnando una parabola perfetta che non potrebbe non avere come conseguenza naturale un’inversione al ribasso.

Solo un pronto recupero di area 31 € potrebbe fare riprendere la cosa dei rialzisti secondo la mappa tracciata sul grafico dei prezzi.

