Basta pancia flaccida e grasso addominale con 5 esercizi da fare in 15 minuti: è un vero work out per principianti

Si usano piccoli attrezzi e si fanno esercizi cardio fitness. Il work out è utile soprattutto d’estate quando abbiamo poco tempo a disposizione e dobbiamo migliorate l’aspetto dell’addome. Si tratta di percorsi total body che rassodano migliorando resistenza, capacità cardiovascolare, forza ed equilibrio. Basta pancia flaccida e grasso addominale questa estate.

Se abbiamo poco tempo a disposizione e siamo autentici principianti possiamo fare attività sportiva limitando carichi e tempi dello sforzo. Bastano infatti 2 o 3 sedute settimanali per migliorare il nostro aspetto fisico senza aspettarci dei miracoli. In ogni caso queste frequenze sarebbero fondamentali per arrivare a poter fare attività sportiva anche 4 o 5 volte a settimana in seguito. Significa che è necessario programmare gli sforzi in maniera che siano progressivi perché ci evitino infortuni.

Se vogliamo dire basta pancia flaccida e grasso addominale dobbiamo programmare il nostro work out in modo che sia tutto il corpo a usufruire del lavoro progressivo. Quando lavoriamo sul nostro aspetto fisico è la salute ad andarci di mezzo a causa dei nostri errori, per questo l’aiuto di un allenatore professionista è sempre consigliato. Ci accorgiamo di aver fatto un buon work out quando, con il passare del tempo, sentiamo sempre meno la fatica e a fine allenamento sentiamo di avere ancora energie da spendere.

Allenare gli addominali

Se abbiamo una scheda di allenamento e la seguiamo pedissequamente, dovremmo riuscire a percepire gli effetti dell’allenamento sui muscoli. Questo significa allenarsi con criterio, la forma arriva gradualmente e i risultati allo specchio compaiono dopo le prime settimane. Se così non fosse dovremmo sentire un allenatore perché è molto probabile che ci siano degli errori a penalizzarci.

Esistono cinque esercizi che si possiamo fare in pochissimo tempo, anche in 15 minuti, e che possiamo ripetere 3 volte a settimana per poi passare a 5 con senza fatica.

Il primo esercizio e chiamato plank, per effettuarlo dobbiamo sdraiarci su un tappetino poggiando i gomiti, gli avambracci e le mani. Teniamo sollevato il busto allineato alle gambe che sono parallele al suolo. La posizione va tenuta più a lungo possibile. Il secondo esercizio riguarda gli addominali obliqui. Sdraiamoci a faccia in su sul tappetino e pieghiamo le ginocchia, appoggiamo il polpaccio destro sulla coscia sinistra, pieghiamo il braccio sinistro e portiamolo alla nuca. Ruotiamo il busto in modo che il gomito sinistro tocchi il ginocchio destro ed eseguiamo 15 ripetizioni per lato.

Basta pancia flaccida e grasso addominale con il minimo sforzo

Il terzo esercizio è rappresentato dagli affondi alternati. Afferriamo un piccolo manubrio e stando in piedi teniamolo all’altezza del petto facendo un passo avanti con la gamba destra che pieghiamo in modo da abbassare il corpo. La gamba sinistra si flette a 90° fino a toccare il pavimento e quando raggiungiamo questa posizione ruotiamo il busto a sinistra e allunghiamo leggermente le braccia. Quindi torniamo alla posizione di partenza.

Il quarto esercizio si chiama ponte. Dobbiamo sdraiarci di schiena sul tappetino e portare le braccia lungo i fianchi. Pieghiamo le ginocchia e appoggiamo le piante dei piedi a terra, alziamo gradualmente il bacino fino a staccare il busto dal tappetino. Spalla e testa rimangono in appoggio insieme a braccia e piedi. Manteniamo la posizione per alcuni secondi. Una volta fatti questi esercizi, per terminare la sessione di allenamento, allunghiamo le mani sotto le cosce. Alziamo le gambe senza piegarle, in modo che rimangano perpendicolari al suolo, quindi scendiamo senza toccare il pavimento. Questo piccolo allenamento da fare in 15 minuti ci permetterà di dimenticare la flaccidità in poche settimane soprattutto se lo affianchiamo a un regime alimentare dietetico adatto per l’estate.