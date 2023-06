Fa troppo caldo per piastrare i capelli? Ecco 2 idee per tenerli ordinati senza dover sudare sette camicie

Oltre ad elastici e mollette, scegli queste due modalità per sistemare i tuoi capelli senza dover più sudare a causa della piastra.

Ogni estate è la stessa storia: piastrarsi i capelli diventa una specie di agonia. Chi è abituato a lisciarsi i capelli, inizierà a soffrire per il troppo caldo, acuito ancora di più dal calore della piastra. Finché è inverno, tutto va bene. Si riesce facilmente a gestire i propri capelli, i quali reggono una piega perfetta anche fino allo shampoo successivo. Quando arriva l’estate, si inizia a sudare e iniziano i disagi.

Ma come fare per continuare ad avere i capelli in piega senza, per questo, dover sudare per colpa della piastra? Esistono due metodi intelligenti e pratici per gestire la propria capigliatura senza utilizzare ferri roventi e che ci aiuteranno ad essere sempre in forma e ordinate. Sono metodi utilissimi, che potremo utilizzare anche al mare e che in 5 minuti ci permetteranno di essere pronte per uscire. Scopriamoli subito.

Fa troppo caldo per piastrare i capelli? Scopri i segreti delle influencer per creare a casa una piega professionale

I capelli ricci o mossi sono bellissimi, ma qualcuno potrebbe ritrovarci un problema. Appena lavati, sono di norma molto belli da vedere, poiché i ricci sono perfetti e ben definiti, soprattutto se si utilizzano le maschere giuste.

Il giorno seguente, dopo aver trascorso una nottata con la testa sul cuscino, i capelli potrebbero non essere più belli come lo erano poche ore prima. E qual è il motivo? Ci possono essere diverse ragioni, che potrebbero riguardare anche la qualità della nostra federa.

La versione moderna dei bigodini

Se ti stessi chiedendo come dare ai tuoi capelli una forma ben definita senza passare dall’utilizzo di piastre o arricciacapelli, la soluzione per te potrebbe essere il curlformer. Si chiamano curlformers la versione innovativa dei classici bigodini ma che, a differenza dei loro precursori, non rovinano i capelli.

Grazie alla presenza di una sorta di uncino, il curlformer si lega alla ciocca di capelli che abbiamo scelto, regalandoci un riccio davvero definito. Questa è una piccola ma grande rivoluzione nel mondo dei capelli, che già tantissime influencer hanno iniziato a utilizzare. Il curlformer, ricordiamolo, andrà posizionato sui capelli ancora umidi.

Il tormentone di questi mesi

Impossibile da dimenticare anche un altro oggetto con cui potremo ottenere ricci perfetti senza utilizzo di piastra o altri attrezzi caldi. Per ottenere una piega perfetta come dal parrucchiere, potremo utilizzare la cintura dell’accappatoio, un vero must di questi mesi. In mesi se ne è parlato tanto, perché è davvero incredibile quello che si può ottenere con questo semplice oggetto.

Per utilizzare la corda dell’accappatoio, dovremo inumidire i nostri capelli e poi applicarvi un prodotto di styling. Fatto ciò, dovremo semplicemente dividere i capelli in ciocche e intrecciare queste ultime con la corda dell’accappatoio. Alla fine, fermeremo la base delle nostre ciocche alla corda con un elastico, quindi passeremo alla fase dell’asciugatura. Una volta sciolti, i nostri capelli saranno ondulati e avranno l’effetto di una piega fatta da un professionista. Insomma, fa troppo caldo per piastrare i capelli? Scegli una di queste alternative e amerai la tua nuova chioma naturale e voluminosa.