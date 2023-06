Ma è vero che si possono aumentare le probabilità di vincita al SuperEnalotto? Un modo esiste, ci avevi mai pensato?

Uno dei sogni di tanti italiani è quello di vincere al SuperEnalotto e di diventare milionari. Azzeccare i sei numeri e dare un calcio alla vita di prima. Solo che vincere non è facile, altrimenti, ogni settimana, ci sarebbe un giocatore che azzecca il 6 milionario. Ma è vero che si possono aumentare le probabilità di vincita al SuperEnalotto? Ecco la risposta.

Siete anche voi tra gli appassionati italiani che giocano, con costanza, al SuperEnalotto? Si fa un calcolo che siano circa 10 milioni quelli che, ogni settimana, provano a sfidare la fortuna. Del resto, ci sono montepremi da capogiro o che ti possono dare un bell’aiuto.

Se è vero che fare 4 ti dà poche centinaia di euro, è dal 5 in su che c’è la svolta. Infatti, anche senza azzeccare tutti e 6 i numeri, col 5 si possono vincere decine di migliaia di euro. Ad esempio, la settimana scorsa, col 5 c’è chi ha vinto più di 35mila euro, che male non sono. E che per tanti rappresentano quasi due anni di stipendio. Ma è vero che si possono aumentare le probabilità di vincita al SuperEnalotto?

Ecco tutta la verità sulla possibilità di aumentare le probabilità di vincita

Un po’ come scegliere il Gratta e Vinci 2023 che ha più probabilità. O le ruote giuste per giocare i numeri avuti in sogno per il Lotto. La risposta, lo anticipiamo, è sì, però, come vedremo, c’è un “ma”. Partiamo dalla cifra che, forse, tutti sanno. Per fare 6 al SuperEnalotto, con una giocata, abbiamo 1 su 622.614.630 probabilità di vincita. Praticamente, impossibile.

Per questo tanti puntano a giocarsi anche un numero SuperStar che è un modo, che tanti non conoscono, per aumentare le nostre probabilità di vittoria. Il ma è che per farsi aiutare dal SuperStar bisogna spendere 50 centesimi in più.

Ecco come funziona il numero SuperStar che vi aumenta le possibilità di vincere al Superenalotto

In pratica, dopo aver scelto i 6 numeri da giocare al SuperEnalotto, potremmo sceglierne uno aggiuntivo che sarà appunto il numero SuperStar. Così facendo, potremo vincere anche più premi. Facciamo un esempio. Avete azzeccato solo il Numero SuperStar e nessuno della sestina? Si vincono 5 euro.

1+1? Siete 1 stella da 10 euro. 2+1? Sale a 100 euro. E così via. 3+1 ovvero 3 numeri del SuperEnalotto e il numero SuperStar corrisponde alla quota del 3 moltiplicata per 100. 4+1 vi fa vincere la quota del 4 moltiplicata per 100. E se fate 5+1? La quota del 5 x 25 volte.

Ma è vero che si possono aumentare le probabilità di vincere col SuperEnalotto? Con SuperStar si può fare

Nel caso visto sopra, la scorsa settimana i vincitori del 5, se avessero azzeccato anche il SuperStar avrebbero vinto 35.000×25, ovvero 875mila euro. Infine, se avete fatto 6 al SuperEnalotto e azzeccate anche il SuperStar, guadagnate 2 milioni in più. Con 5 numeri + il Jolly + il Superstar, si ha un superbonus da 1 milione di euro.

Ricordiamo che il numero Jolly viene sorteggiato con i numeri principali. Chi ha indovinato 5 numeri e anche il jolly vince il premio riservato al 5+1. Quindi è un numero “gratuito” che dà una possibilità in più, ma solo a chi ha fatto 5. Con 4 numeri azzeccati e il jolly, si vince solo il premio del 4. Non esiste un 4+1.