Il diabete è una malattia cronica della quale molte persone soffrono. Il modo in cui viviamo la quotidianità, le abitudini e ciò che mangiamo sono strettamente connessi con il nostro benessere. Una sana alimentazione è la base per non incorrere in forme di diabete, ma da sola non basta. Vi sono delle piccole e sane abitudini che dovremmo avere ogni giorno per proteggerci da questa malattia.

Sarebbe ripetitivo dire che l’attività fisica e dosi giornaliere di frutta e verdura aiutino a prevenire il diabete. Per cui oggi vi parleremo di una curiosità che non tutti sanno. È un’abitudine forse più comune di quel che si pensa e che a lungo andare potrebbe compromettere la nostra salute. Ecco di cosa si tratta.

Massima attenzione a questa cattiva abitudine che eleva il rischio di diabete e iperglicemia

Il concetto di diabete è strettamente legato a quello di glicemia. Troppo glucosio nel sangue è la conseguenza diretta di questa patologia e la prima responsabile è l’alimentazione. Infatti, tutti sappiamo quanto sia importante una dieta povera di zuccheri e mantenere un peso nella norma. Al riguardo, uno dei pasti più importanti della giornata è la prima colazione.

In tanti avranno certamente sentito quanti vantaggi porti mangiare la mattina, tanto più nel modo corretto. Lo svantaggio più conosciuto del saltare la colazione è la mancanza di energie durante la giornata, sia fisiche che mentali. Quel che forse pochi sanno è che vi è un problema più grave nello snobbarla.

Facciamo massima attenzione a questa cattiva abitudine che eleva il rischio di diabete e iperglicemia. Già, perché proprio secondo uno studio recente le probabilità di contrarre il diabete di tipo 2 si alzano sensibilmente saltando la colazione. Ovviamente dipende anche dalla frequenza con la quale non mangiamo. Un solo giorno alla settimana senza pasto mattutino significherebbe il 6% circa in più di possibilità di diabete. Nel caso fossimo recidivi, sappiamo invece che dire no alla colazione per 4 o 5 giorni su 7 alzerebbe le probabilità fino al 55%.

Ecco il motivo più importante per cui fare colazione, nel modo giusto, è vitale per la nostra salute.