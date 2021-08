Esistono dei farmaci che rendono le ossa forti e ci sono altri farmaci che invece silenziosamente vanno ad indebolirle. Quindi facciamo attenzione ad abusare di questi farmaci perché le ossa si indeboliscono.

I farmaci sono molto utili per combattere le varie malattie o disturbi che nella vita si possono incontrare. Altre volte invece si assumono dei farmaci in maniera esagerata, o per il minimo disturbo. E comunque conviene sempre assumere i medicinali solo sotto consiglio del proprio medico.

Facciamo attenzione ad abusare di questi farmaci perché le ossa si indeboliscono

Quasi tutte le medicine oggi in commercio hanno degli effetti collaterali. Questi possono andare dal semplice disturbo di stomaco a reazioni invece più gravi. È inoltre importante sapere che spesso e volentieri si può anche essere allergici a dei farmaci.

Quando un farmaco viene assunto di continuo, e quindi se ne abusa, è possibile andare incontro a degli effetti indesiderati. Infatti assumere per troppo tempo farmaci come i corticosteroidi porta a un indebolimento delle ossa. E questo potrebbe favorire la comparsa del mal di schiena. I farmaci come i corticosteroidi si utilizzano per alleviare i disturbi e i danni legati all’infiammazione.

Il mal di schiena

Questo non vuol dire che se si ha del mal di schiena allora si sta abusando di corticosteroidi. Il mal di schiena può venire anche per altri motivi. E spesso viene per dei movimenti sbagliati che si fanno durante la giornata. Oppure siamo stati troppo tempo curvi su noi stessi, magari se siamo alla guida oppure in ufficio. E ovviamente possiamo procurarci il mal di schiena anche in palestra, facendo magari dei movimenti sbagliati oppure sforzando più del dovuto la nostra schiena.

Prima quindi di pensare subito male o di prendere medicine a caso, facciamo un salto dal nostro medico di base che ci saprà indicare la cura corretta. E prima di assumere qualsiasi farmaco informiamoci su quali possono essere gli effetti collaterali.

Evitiamo di esagerare con queste vitamine perché non sempre fanno stare meglio.