WhatsApp è una delle app più utilizzate in Italia e nel Mondo e, per questo motivo, è anche spesso teatro di truffe e inganni. Sono tantissime infatti le vittime che ogni giorno vengono raggirate da hacker e malfattori che col tempo diventano sempre più abili.

Dopo la truffa sui finti Green Pass e la truffa sui falsi avvisi di pacchi smarriti, un altro fenomeno sta per colpire gli utenti di WhatsApp.

Infatti, massima allerta per chi riceve questi messaggi perché potrebbero bloccarci l’account WhatsApp e rubarci i dati

Come è accaduto per lo scorso Capodanno 2020, anche quest’anno molte persone stanno già ricevendo su WhatsApp dei messaggi alquanto sospetti.

In pratica questi hacker, fingendosi nostri conoscenti con tanto di foto profilo, iniziano la conversazione inviando gli auguri di buone feste. Successivamente, rivolgendosi come per chiedere un favore urgente, cercano di mettere in atto la famosa truffa del “codice a 6 cifre”.

In sostanza, sfruttando un altro numero, questi malfattori dichiarano di aver inviato al nostro numero, per sbaglio, un codice di 6 cifre. A questo punto, quindi, chiedono di inviare loro il suddetto codice per sbloccare il loro telefono.

In realtà, però, il codice a 6 cifre che WhatsApp ci invia è reale ed è esclusivamente riferito al nostro account. Quindi, una volta inviato il suddetto codice all’hacker, egli può inserirlo nel suo dispositivo ed entrare in pochi secondi all’interno del nostro WhatsApp. Da questo momento in poi, noi stessi perdiamo definitivamente il controllo del nostro account, mentre l’hacker avrà accesso a tutti i nostri dati.

Infatti, potrà leggere e scaricare tutte le nostre chat, vedere i contatti e spiare i nostri contenuti multimediali e testuali. Potenzialmente, quindi, potrebbe guardare e scaricare anche le nostre foto ed i video privati, nonché le password e altri codici.

Come difendersi in questi casi

Quindi, abbiamo appena visto che anche quest’anno c’è massima allerta per chi riceve questi messaggi perché potrebbero bloccarci l’account WhatsApp e rubarci i dati.

Nel caso in cui dovessimo cascare in questa trappola, la cosa da fare immediatamente è disinstallare l’applicazione dal nostro smartphone.

Facendo ciò perderemmo tutti i nostri dati, ma almeno non avremo dato molto tempo all’hacker di trafugare il nostro account. In secondo luogo, bisognerà rivolgersi alle autorità competenti, segnalando l’accaduto e, eventualmente, sporgere denuncia.

