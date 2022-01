Anno nuovo, vita nuova! In genere si dice così. Cominciamo allora l’anno con dei consigli utili da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.

Le pulizie di casa sono una mansione assai noiosa e faticosa. Nessuno le vorrebbe fare, eppure, ci toccano. Per facilitarci la vita e rendere questo servizio più rapido e il più semplice possibile, in un altro articolo, abbiamo stilato 7 consigli pratici per fare le pulizie di casa in maniera impeccabile, veloce e senza fatica. Per poter svolgere le classiche pulizie domestiche nella maniera più agevole possibile, è fondamentale avere ordine in casa. Il disordine, infatti, intralcia anche le operazioni più basilari, come passare la scopa o l’aspirapolvere, ma anche spolverare e pulire i pavimenti. Per fare ordine, è bene che ogni cosa si trovi al suo posto.

Come sempre, alla base di tutto, c’è un’ottima organizzazione. Continuiamo allora a dare qualche dritta in tal senso: ecco, quindi, 5 furbissimi consigli per tenere in ordine armadi e cassetti e fare le pulizie di casa alla velocità della luce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ordine negli armadi e nei cassetti

Per sfruttare al massimo gli spazi a disposizione, si consiglia di suddividere in vari comparti l’interno dei cassetti. Basterà utilizzare vecchie scatole o coperchi capovolti dove inserire gli oggetti e i prodotti di uno stesso tipo, come biancheria, calze e bijoux.

Secondo lo stesso principio, dovremmo organizzare anche l’interno dell’armadio. Inoltre, anche per ottimizzare gli spazi, potremmo inserire gli indumenti che si stropicciano di meno in pratiche e comode buste sottovuoto. Con questa soluzione anche il cambio di stagione diventerà un gioco da ragazzi!

Infine, ricordiamo che magliette e altri indumenti andrebbero riposti arrotolati, come insegnato da Marie Kondo.

5 furbissimi consigli per tenere in ordine armadi e cassetti e fare le pulizie di casa alla velocità della luce

Per poter spazzare i pavimenti come si deve, non ci deve essere nulla di sparpagliato a terra. Un classico sono i giocattoli dei bambini, ma pensiamo anche alle scarpe lasciate in giro, così come giornali e riviste. Organizziamo allora la zona living con dei bei contenitori. Oggigiorno ne esistono di molto belli. Colorati e con grafiche particolari, diventano essi stessi un bell’oggetto d’arredo. Per organizzare in maniera ordinata libri e riviste, oltre alle classiche librerie, risultano molto comodi i portariviste da tenere vicino al divano o alla scrivania.

Un’ultima chicca

Adatti per qualsiasi ambiente di casa, i contenitori multitasca sono pratici e molto originali. In tessuto (o in altro materiale), li possiamo appendere al muro, dietro alle porte, all’interno di un’anta dell’armadio. Insomma, ovunque possano tornare utili.