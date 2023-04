Maschere colorate per capelli invece della tinta? Ecco le 3 strepitose maschere da provare per l’estate

Niente ammoniaca, niente prodotti chimici, solo nutrienti e pigmenti colorati. Le maschere colorate migliori non hanno bisogno di troppi fronzoli per colorare i capelli. Ma quali scegliere? Vediamone 3 strepitose da provare!

Arriva l’estate, il caldo e la voglia di cambiare colore e sfoggiare una chioma splendente. C’è poco da fare, con l’innalzamento delle temperature migliora l’umore e vogliamo sempre osare di più. Gambe più scoperte, abiti svolazzanti o cut-out che mostrano più del solito e capelli più audaci. Ma se non vuoi nulla di troppo permanente come una tinta o una decolorazione, cosa fare? Prova le maschere colorate, ormai ce ne sono alcune che tingono benissimo anche sui capelli naturali!

Maschere colorate per capelli invece della tinta per cambiare colore senza rovinarli

Perché scegliere le maschere colorate e abbandonare le tinte? Prima di tutto le tinte anche senza ammoniaca tendono ad essere aggressive sui capelli più fragili. Dopo ogni ritocco sarebbe consigliato fare qualche impacco nutriente per ridare corposità alla chioma. Quando i capelli sono sfibrati è necessario intervenire prima che si indeboliscano troppo e si spezzino nella spazzola. E non pensare che servano prodotti super costosi, si può creare una routine di 4 step per farli tornare corposi.

Poi le maschere colorate sono un’ottima soluzione per camuffare i capelli grigi. Applicandole sulla radice grigia o bianca, andranno ad attutire il grigio e ti aiuteranno a posticipare la tinta. Ma sono perfette anche se vuoi passare allo stile granny che ora sta spopolando. Sicuramente partendo dai capelli decolorati tutte le maschere risultano più efficaci, è normale. Ma non è semplice trovare maschere che colorino bene anche i capelli leggermente schiariti.

Da provare nutrienti e che funzionano

La prima maschera che ti sorprenderà è la Alama Professional S.O.S Color&Go. Si trova facilmente su Amazon, ma anche da Douglas in tante colorazioni diverse. Prova quella rossa se vuoi un bel color ciliegia da sfoggiare in spiaggia sotto il sole. Con neanche 8 € avrai ben 300ml di prodotto da utilizzare facilmente in doccia per ravvivare i capelli spenti. Poi c’è la maschera Wella Color Fresh, a 12€ avrai un prodotto professionale e ricca di oli molto nutriente. Ultimo brand da valutare è la linea sophie hannah hair, un po’ più costosa ma assolutamente valida. Diverse le colorazioni disponibili e in continuo restock, con 17€ avrai 250ml di prodotto da utilizzare.

Insomma, perché quest’estate non provare le maschere colorate per capelli invece della tinta? Con i capelli decolorati avrai un effetto più evidente, ma queste sono efficaci anche senza. Se vuoi qualche riflesso e i capelli ben nutriti sono il prodotto giusto per te!