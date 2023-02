Capelli da favola e ben curati con 4 step e 4 prodotti economici per ridare vita a quelli sfibrati

Addio ai capelli secchi, sfibrati e smorti con questi 4 step facili da seguire. Pochi euro per 4 prodotti validi che durano a lungo e regalano capelli incredibili. Vediamo come prendersi cura dei capelli senza andare ogni mese dal parrucchiere.

Quante volte abbiamo visto capelli sinuosi e lucenti in TV o sulle riviste e ci siamo chieste come averli. A volte, purtroppo non possiamo fare molto, soprattutto se li abbiamo sottili di natura. Questo però non significa che non possiamo curarli e farli diventare più belli. Ad esempio, se vogliamo che siano più folti e lucenti, possiamo tagliarli drasticamente per favorire la ricrescita. Ci sono tanti tagli alla moda che fanno sembrare la chioma più folta e suadente. Ma in ogni caso, seguendo alcuni step facilissimi, possiamo farli diventare stupendi in poche mosse.

Capelli da favola e ben curati con 4 step, ma prima ecco il passaggio fondamentale

La prima cosa da fare è spazzolare bene i capelli, possibilmente ogni giorno. In questo modo si eliminano i capelli più rovinati, lasciando spazio per crescere ai nuovi capelli. Quando si spazzolano i capelli, però, c’è un passaggio importantissimo da non dimenticare, cioè pulire bene la spazzola.

Oltre a trattenere i capelli spezzati, la spazzola si impregna degli oli che fuoriescono naturalmente dal cuoio capelluto. Il rischio è che ogni volta che li spazzoliamo, si vadano ad ingrassare e sporcare in un attimo. Quindi, ogni due giorni laviamo bene la spazzola con del sapone neutro e lasciamola asciugare. Ora possiamo passare agli step effettivi e ai 4 prodotti che dobbiamo applicare.

Pochi euro per la cura dei capelli minimal più una maschera rinvigorente

Partiamo dal primo step che è sicuramente l’applicazione dello shampoo. Scegliamo prodotti senza parabeni e possibilmente senza siliconi che non appesantiscono i capelli. Ce ne sono tanti in commercio molto validi, come le linee botanicals di alcuni dei brand più conosciuti. Un esempio, l’Oreal Botanicals zenzero e coriandolo, che con meno di 8 euro è davvero molto interessante.

Il secondo step è l’applicazione di un siero, che si può utilizzare sia sui capelli asciutti che umidi. I sieri sono davvero importantissimi e si possono trovare sia in forma oleosa che in gel. Aiutano a districare i capelli, ad evitare i nodi e a rimpolpare il capello, soprattutto quelli alla cheratina. Tra i più famosi e validi abbiamo Olaplex e Grow Gorgeous, ma tra i più economici c’è The Ordinary. Passiamo poi alla maschera, da mettere ogni 3 settimane e questa possiamo prepararla direttamente in casa. Possiamo farla ai semi di lino, preziosi alleati della crescita dei capelli, o anche all’avocado o all’olio di cocco.

Per finire, lo step per l’asciugatura perfetta, l’applicazione del termoprotettore che non rovini i capelli durante la piega. Molto valido è quello di Adorn, con circa 3 euro ci portiamo a casa un prodotto fantastico ed economico. Ed ecco che in poche mosse si possono avere capelli da favola e ben curati con 4 step facilissimi.