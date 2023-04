Un’oasi di sapore questo dolce delizioso che danza nel palato e che fa letteralmente impazzire Antonella Clerici

Ci sono tantissimi dolci che possiamo proporre alla fine di ogni pasto ai nostri ospiti. E la scelta a volte può sembrare complicata. Ma ce n’è uno su cui potremmo puntare che è davvero delizioso. E che piace tantissimo anche ad Antonella Clerici.

I dolci non finiscono nello stomaco, ma vanno dritti al cuore. E, proprio per questo motivo, c’è sempre spazio per un dessert gustoso e delizioso. Anche dopo un pasto abbondante che sembra averci riempito come mai prima di ora. In questi casi, possiamo preparare una serie di dolci davvero incredibili. Alcuni anche molto semplici. Ma c’è un dessert in particolare che non dovremmo assolutamente perderci. E che, senza alcuna ombra di dubbio, delizierà il nostro palato. E possiamo decisamente andare sul sicuro. Infatti, questo buonissimo dessert è consigliato da Antonella Clerici, quindi ci possiamo fidare.

Scones, il dolce scozzese che piace tantissimo ad Antonella Clerici e che la conduttrice ha ricondiviso nelle sue storie

Quando sentiamo il nome di Antonella Clerici, inevitabilmente pensiamo al cibo. E questo perchè ha condotto uno dei programmi di cucina più in voga sulla tv italiana. E, ovviamente, stiamo parlando della “Prova del cuoco“. Durante il suo show, Antonella ripropone sempre piatti con cui leccarsi i baffi. E lo fa con simpatia e

professionalità. Tra queste portate, c’è un dolce in particolare che la conduttrice ha addirittura ripostato nelle sue storie. E che, come si può vedere durante la puntata, le è piaciuto tantissimo. Si tratta del dessert Scones, un tipico piatto scozzese perfetto per chi non ama i dessert troppo dolci. Ecco come prepararlo.

Come preparare lo Scones e stupire tutti gli ospiti con un dessert atomico

Per cucinare gli scones, ci vorranno solo 10 minuti. Procurati i seguenti ingredienti:

250 gr di farina;

60 gr di burro;

60 ml di latte;

2 cucchiai di zucchero;

1 uovo;

sale;

200 gr di panna da montare;

200 gr di marmellata di un gusto a tua scelta;

sale.

E ora, vediamo come mettere insieme questi ingredienti per dar vita agli scones, un dolce scozzese che ci farà perdere la testa.

Un’oasi di sapore questo dolce consigliato nelle storie Instagram di Antonella Clerici

Per preparare gli scones, puoi mescolare insieme la farina, lo zucchero, il lievito e il sale in un boccale di un mixer oppure in una ciotola. Aggiungi il burro freddo a pezzetti e mescola finché non otterrai una sabbiatura. Poi aggiungi l’uovo e il latte, e aziona il mixer o impasta fino a ottenere un composto amalgamato. Forma una palla, sigilla in pellicola e metti in frigo per 20 minuti.

Nel frattempo, scalda il forno statico a 180°. Stendi l’impasto con un mattarello e intaglia gli scones con un tagliabiscotti dal diametro di 5-6 cm. Adagialo in una teglia con carta da forno e pennella con latte. Cuoci a 180° per circa 15 minuti e lascia raffreddare completamente. Per perfezionare gli scones, monta la panna fredda di frigo. Ed ecco che potremo dire che è davvero un’oasi di sapore questo dolce buonissimo.