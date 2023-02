Capelli grigi tornano di moda, a chi stanno bene e come camuffarli quando si smette di tingerli

Torna di moda la chioma grigia sale e pepe anche per le donne. Ma a chi stanno davvero bene? Vediamo i tagli più affascinanti e come capire se il grigio fa per te.

Lo chiamano stile “granny” e sta davvero spopolando negli ultimi tempi. Sempre più donne stanno rinunciando alla tinta per un look sale e pepe più naturale. Per questo il famigerato capello bianco è diventato di colpo super glam anche per le donne. Ma il grigio, come tutti i colori, sta meglio ad alcune carnagioni piuttosto che ad altre, ma quali?

Capelli grigi tornano di moda, a chi stanno bene in base alla carnagione

I capelli grigi o silver si sposano benissimo con le carnagioni molto chiare e dal sottotono freddo. Anche senza essere esperti di armocromia, possiamo capirlo facilmente grazie al fondotinta. Se utilizziamo i toni neutri o più sul cipria, il grigio è perfetto. Ma anche chi ha dei toni più caldi potrebbe utilizzarlo come look a contrasto ad effetto. Meglio però evitare il contrasto con la carnagione olivastra, potrebbe ingrigire anche il viso. Facciamo anche attenzione alla consistenza della chioma. Un altro problema comune a tante donne è che con il passare del tempo i capelli tendono a diradarsi. In questi casi si può sfruttare qualche trucco, optando per tagli che otticamente rinfoltiscono i capelli. Il bello è che non servono prodotti o trattamenti magici, solo un taglio che ci fa sembrare anche più giovani.

Come passare dalla tinta ai capelli grigi, schiariture a spina di pesce

La cosa più complicata è proprio il passaggio dal capello naturale o tinto alla chioma tutta grigia. Non è facile avere pazienza e vedersi con la ricrescita grigia che è poco bella esteticamente. La soluzione ideale è chiedere al parrucchiere delle schiariture a spina di pesce. Si tratta di meches sottilissime che vanno a camuffare i primi capelli grigi. Per rendere il tutto più omogeno è meglio partire da una tinta bionda piuttosto che castana o rossiccia.

Quindi, facciamo una colorazione sui toni del biondo, già con una sfumatura graduale all’attaccatura dei capelli. Dopodiché, aspettiamo che compaiano i primi capelli grigi e poi chiediamo questo tipo di schiaritura. Così riusciremo ad aspettare il passaggio da sale e pepe fino al grigio completo, ma attenzione al giallo. Per evitare che il grigio tenda a quel colore giallastro utilizziamo lo shampoo antigiallo dal colore viola. Questo contrasterà sia l’ingiallimento della tinta che quello del capello grigio naturale. Poi procediamo con i 4 step per prenderci cura dei nostri capelli e aspettiamo.

Insomma, i capelli grigi tornano di moda, a chi stanno bene l’abbiamo appena visto, quindi non ci resta che provare. La libertà di non dover pensare al ritocco della tinta ogni mese ripagherà sicuramente i nostri sforzi.