Tra poco più di una settimana, finalmente, ci lasceremo alle spalle un mese di marzo che difficilmente dimenticheremo nei prossimi decenni. Dopo due anni di pandemia, infatti, ci mancava solo la guerra a peggiorare le cose, sia da un punto di vista sociale che economico.

Con la speranza che tutto possa risolversi al più presto, oggi non parleremo di queste vicende, ma ci concentreremo su qualcosa di più leggero. Infatti, vedremo cosa ci riserverà l’oroscopo di aprile, cercando di scoprire quali saranno i segni zodiacali che questa volta verranno favoriti dalla sorte. Uno di questi sarà sicuramente l’Ariete che, come abbiamo già anticipato, grazie all’ingresso di Giove e Venere, avrà una grandissima fortuna.

Tuttavia, aprile partirà a razzo non solo per l’Ariete, ma anche per questi 2 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna

Uno dei segni zodiacali che ad aprile ritroverà la via della fortuna sarà quello dei Pesci. Infatti, dopo un inizio anno un po’ traballante, e che ha sicuramente deluso le aspettative, finalmente arriveranno tante belle soddisfazioni. Per qualcuno i segni di questo cambiamento si sono già fatti sentire durante il mese di marzo. Per altri, invece, basterà attendere ancora un paio di settimane per raccogliere i frutti dei sacrifici fatti in quest’ultimo periodo. Tutto questo avverrà grazie al sostegno di Venere, Giove, Marte e Nettuno, che proteggeranno i Pesci dall’influsso di altri pianeti avversi.

Infatti Saturno, per tutto il mese, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote, specialmente sul posto di lavoro. Tuttavia, il forte appoggio di Giove e del Sole garantirà una certa stabilità, soprattutto nel rapporto con i colleghi e con il datore di lavoro. Inoltre, sarà un periodo molto fortunato anche per quanto riguarda la vita di coppia e la salute.

Il latin lover di aprile

Oltre ad Ariete e Pesci, aprile partirà a razzo anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Come avevamo già anticipato, infatti, per loro la primavera sarà veramente una stagione da incorniciare, soprattutto in ambito lavorativo. Commercianti e liberi professionisti vedranno crescere il loro bacino di clienti e, di conseguenza, anche il conto in banca. Occhio però a non fossilizzarsi troppo sul lavoro, perché si rischierebbe di tralasciare altri aspetti della vita altrettanto importanti.

Ad aprile, infatti, ci saranno tantissime occasioni, sia per i single che per i divorziati, di tuffarsi in un’avventura amorosa, o di trovare l’anima gemella. Tuttavia, anche chi è già fidanzato, o sposato, avrà l’opportunità di rinsaldare il proprio rapporto di coppia e riaccendere l’amore. Un bel weekend fuori città aiuterà sicuramente, ma bisognerà essere, ora più che mai, maggiormente propositivi ed aperti al dialogo.