Manca meno di una settimana all’arrivo di marzo e già si respira aria di primavera. La natura infatti si sta lentamente risvegliando, obbedendo alla ciclicità eterna e perpetua delle stagioni.

E anche noi esseri umani stiamo per entrare in un nuovo periodo di rinascita che ci regalerà davvero tante sorprese. Queste ultime però non saranno sempre positive ed infatti, anche secondo l’oroscopo, alcuni segni zodiacali trascorreranno un mese non proprio eccezionale. Vediamo insieme quali saranno e cosa dovranno fare per superare la crisi.

Periodo nero per questo segno di terra

Fra i segni zodiacali più sfortunati di marzo troviamo sicuramente il Toro. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere colpito da qualche problema di tipo finanziario, soprattutto a causa delle spese troppo alte. In questa fase sarà importante gestire il denaro in maniera oculata, evitando gli sprechi e le spese inutili.

Questa situazione potrebbe impattare maggiormente su commercianti ed imprenditori che vedranno calare i propri guadagni. I giorni più pesanti da sopportare potrebbero essere i lunedì centrali del mese, ossia il 14 e 21 marzo.

Anche sotto l’aspetto sentimentale, il prossimo mese non sarà dei migliori. L’opposizione di Venere e Marte, infatti, condurrà le coppie verso un periodo di crisi pieno di litigi. Sarà importante, quindi, restare calmi e non essere avventati, perché ogni decisione potrebbe pesare come un macigno.

Guai in vista per questi segni zodiacali che trascorreranno un marzo più pazzerello del solito

Marzo sarà un mese complesso e abbastanza stressante anche per il Leone.

Anche qui, l’influenza di Venere e Marte, insieme al transito di Saturno, porterà momenti di profonda instabilità sia nell’ambito lavorativo che familiare.

Infatti, non sarà un bel periodo soprattutto per i lavoratori dipendenti, che dovranno sopportare tensioni e disguidi sul posto di lavoro. Dato che questo nervosismo potrebbe farsi sentire anche in famiglia, il consiglio è di non portare a casa il lavoro, ma di separare le due situazioni.

Oltre a Toro e Leone, ci saranno guai in vista per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Dopo un periodo veramente brillante, sta per iniziare infatti una fase calante, che potrebbe durare per tutto il mese di marzo. Questo perché mancheranno un po’ le energie ed il nervosismo non permetterà di vivere la vita in maniera tranquilla.

Sul lavoro, la stanchezza si farà sentire soprattutto a livello di rendimento e produttività. Senza ispirazione e senza la voglia di raggiungere degli obiettivi, anche i progetti più stimolanti potrebbero diventare un peso.

Per quanto riguarda l’amore, invece, ci saranno alti e bassi, ma pochi sconvolgimenti. Per i single, l’ultima parte del mese, che coincide con l’inizio della primavera, potrebbe essere favorevole per incontrare nuove persone.

