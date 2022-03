Salvare la cena e il portafoglio in una sola mossa è possibile! Basta un rotolo di pasta sfoglia cucinato con qualche ingrediente che abbiamo già in casa ed il gioco è fatto.

D’altronde, in cucina basta un pizzico di dedizione per dar vita a piatti belli, buoni e golose. Come queste morbide e sostanziose polpette al sugo della nonna, per consumare al meglio la carne macinata con un secondo piatto facilissimo.

Per chi non può destreggiarsi troppo ai fornelli per preparare prime e seconde portate, può puntare su piatti unici. Le torte salate, ad esempio, sono l’ideale per chi ha poco tempo a disposizione. In una manciata di minuti, possiamo preparare delle ricette svuota frigo molto appetitose. Un modo sfizioso, semplice e d’effetto per fare un figurone, spendendo pochi euro.

In due articoli precedenti ne avevamo suggerite due e vale davvero la pena provarle.

La prima torta salata è quella golosa alla zucca. Semplicemente perfetta per accontentare tutta la famiglia in poche mosse.

La seconda è una ricetta rustica senza pasta sfoglia e pronta in 20 minuti. Una vera goduria per il palato!

Chi non prova questa torta salata facilissima e gustosa del giorno, invece, si perderà una preparazione deliziosa e super veloce.

Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

400 g di broccoli (all’incirca un broccolo medio);

80 g di Philadelphia o formaggio spalmabile preferito;

parmigiano grattugiato;

olio, sale e pepe q.b.

Chi non prova questa torta salata facilissima e gustosa non sa cosa si perde, perfetta per una cena veloce ed economica. Procedimento

Per prima cosa pulire i broccoli e dividere le cimette dai gambi. Poi, lavare le cimette sotto il getto freddo d’acqua corrente. In una pentola, sbollentare i broccoli e scolarli al dente. Poi, inserirli in una ciotola e condirli con un pizzico di sale e un filo d’olio.

Prendere una tortiera, o una teglia, ricoprirla di carta da forno e poi stenderci sopra la pasta sfoglia. Bucherellare la sfoglia con una forchetta.

A questo punto, versare i broccoli e livellarli con un cucchiaio. Poi, Aggiungere uno strato di formaggio spalmabile e insaporire con una spolverata di pepe e una di formaggio grattugiato. Chiudere leggermente verso l’interno i bordi della pasta sfoglia e infornare. Far cuocere per circa mezz’ora alla temperatura di 180° C. Si consiglia di servire la torta ancora calda, anche se è deliziosa anche fredda.