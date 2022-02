Siamo finalmente arrivati agli sgoccioli di questo febbraio 2022 davvero molto particolare e che difficilmente dimenticheremo in futuro. Infatti, è stato un mese abbastanza turbolento e complicato per molte persone, soprattutto a causa delle recenti questioni geopolitiche.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che quest’anno sarebbe iniziato peggio del biennio 2020/2021.

Infatti, neanche le peggiori previsioni avrebbero mai presagito l’avvento di una guerra in territorio europeo.

Secondo l’oroscopo, però, ben presto le cose potrebbero cambiare, soprattutto nella vita di alcune singole persone. In particolare, ci saranno alcuni segni zodiacali che, nonostante il periodo, riusciranno ad emergere dalle difficoltà e trovare stabilità. Vediamo insieme quali saranno.

Il segno preferito dalle stelle

I primi due mesi dell’anno sono stati molto positivi per il segno dei Pesci ed anche marzo non sarà da meno. Nelle prossime settimane, e per tutta la primavera, sia il lavoro che la situazione sentimentale dovrebbero andare a gonfie vele.

I guadagni, infatti, aumenteranno sempre di più, e le collaborazioni strette fino ad ora cominceranno a portare finalmente i frutti tanto sperati.

Anche dal punto di vista personale ed affettivo non ci dovrebbero essere grossi sconvolgimenti. A parte qualche sporadica tensione all’interno della coppia, marzo sarà all’insegna della passione e del romanticismo. Anche per i single e per i divorziati, il prossimo mese sarà ricco di opportunità e di sorprese, ma occhio ai ritorni di fiamma.

Stanno per arrivare abbondanti ricchezze per questi 3 segni zodiacali che verranno finalmente baciati dalla fortuna

Fra i segni zodiacali più fortunati nel mese di marzo troviamo sicuramente quello dei Gemelli. Infatti, grazie al transito favorevole di Saturno, Venere e Marte, già dalle prime settimane inizieranno a fioccare tante opportunità ed occasioni sul lavoro.

Chi è attualmente disoccupato, potrebbe ricevere fra pochi giorni una proposta lavorativa davvero allettante. Dopo tutti gli sforzi, arriverà finalmente il momento di riscattarsi e trovare un po’ di stabilità.

Chi invece ha già un impiego, potrebbe approfittare di questo momento favorevole per farsi notare. La determinazione e la caparbietà saranno i valori che permetteranno, a chi lo vorrà, di spiccare il volo ed aggiudicarsi una promozione.

Occhio però a non lasciarsi assorbire troppo dagli impegni lavorativi, perché la salute ed i rapporti interfamiliari potrebbero risentirne.

Quindi, per il segno dei Pesci e dei Gemelli stanno per arrivare abbondanti ricchezze nei prossimi giorni. Tuttavia, marzo sarà molto favorevole anche per i nati sotto il segno del Cancro.

Per questi ultimi, infatti, avevamo già previsto che i primi mesi del 2022 sarebbero stati all’insegna del benessere economico e della passione.

Il transito del Sole e di Mercurio caricherà questo segno di tanta energia positiva. Soprattutto a partire dal 10 marzo, si valorizzerà ed apprezzerà finalmente l’intraprendenza sul lavoro.

Inoltre, anche la situazione sentimentale migliorerà sensibilmente, tanto che per qualche coppia potrebbe arrivare il momento di convivere, o sposarsi.