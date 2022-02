Manca l’ultimo giorno di febbraio prima di entrare nel nuovo mese. A un passo dalla primavera, la prima settimana di marzo potrebbe portare a qualcuno di noi gradite novità soprattutto in ambito lavorativo. Per alcuni segni zodiacali potrebbe arrivare un vero e proprio periodo di rinascita, altri potrebbero proseguire la loro personale lotta senza fine con la cattiva sorte. Tra questi ultimi, Toro e Acquario dovranno far fede sulla loro infinita pazienza per non rischiare di perdere la calma e ritrovarsi in un vicolo cieco. Le stelle potrebbero regalare una settimana di grandi rivincite sul lavoro e finalmente un po’ di spensieratezza a 2 segni zodiacali, che potrebbero aver sofferto a febbraio.

Lunga crisi

Potrebbe cominciare una settimana decisamente sottotono per i nati sotto il segno del Toro. Continuiamo a lasciarci sopraffare dalle fatiche di febbraio, soprattutto in ambito lavorativo. Nemmeno nel weekend appena trascorso siamo riusciti a ritrovare un briciolo di serenità. Alcuni di noi, sopraffatti dallo stress lavorativo, potrebbero star stretti in situazioni poco chiare e portate avanti per troppo tempo. Potremmo, pertanto, ritrovarci presto a dover fare una scelta rimandata da mesi. Una breve vacanza potrebbe aiutarci quantomeno a recuperare un po’ di energia mentale per affrontare al meglio imminenti cambiamenti e risolvere i dubbi.

Ansie

La cattiva sorte potrebbe continuare a dar del filo da torcere anche ai nati sotto il segno dell’Acquario. Alcuni di noi dovrebbero imparare a lasciare a casa le pene d’amore. Infatti, portare con noi i pensieri negativi e mescolare l’amore al lavoro, potrebbe causarci ansie e preoccupazioni deleterie nel tempo. Qualche soddisfazione improvvisa potrebbe arrivare verso la fine della settimana, a patto che riusciamo a restar lucidi e a non forzare troppo la mano.

Settimana di grandi rivincite sul lavoro per 2 segni zodiacali, mentre la sfortuna potrebbe perseguitare Toro e Acquario

Potrebbe rivelarsi una settimana decisamente fuori dal comune per i nati sotto il segno della Bilancia e per i Pesci.

I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero riprendere già da questo lunedì a macinare punti importanti verso il successo. Avremo finalmente l’occasione giusta per liberarci da eventuali interferenze, che potrebbero aver ostacolato il nostro cammino durante la settimana appena trascorsa. È arrivato il momento che attendiamo da qualche mese. Infatti, le nostre brillanti intuizioni potrebbero condurci verso insperati traguardi. Sorrideremo noi ma soprattutto il nostro conto in banca.

Cambiamenti

Svolta decisiva anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Se abbiamo intenzione di cambiare lavoro o stiamo riflettendo sul percorrere o meno una nuova strada, è arrivato il momento di intraprenderla senza paura. La settimana ci regalerà quel pizzico di coraggio in più che ci è mancato nel mese di febbraio. Da mercoledì con la Luna Nuova avremo maggiore lucidità e calma per chiudere una volta per tutte i rapporti con persone che ci hanno deluso nell’ultimo periodo. Questa condizione ci farà gettare a capofitto nella nostra carriera lavorativa e conquisteremo finalmente la svolta che sogniamo da mesi.

Lettura consigliata

Conquistare e stupire una donna sembra essere una banalità per gli uomini di questi segni zodiacali