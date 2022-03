Le uova sono uno degli alimenti più diffusi sulle tavole di tutto il Mondo ed ogni cultura ha un proprio modo per cucinarle. Il metodo più comune è quello delle frittate, un grande classico di ogni cucina che può essere arricchito con verdure o carne. In alternativa abbiamo le uova strapazzate, piatto tipico delle colazioni anglosassoni. A seguire poi troviamo le omelette o, ancora, le eleganti uova in camicia da ottenere alla perfezione con questi trucchi.

Oggi, invece, forniremo un metodo di cottura delle uova che regalerà un piatto sostanzioso e ricco di sapore grazie agli ingredienti dal carattere deciso.

Semplicemente esplosive

Questa preparazione è l’ideale per chi ama i sapori piccanti ma le varianti possono essere molteplici. Per questa ricetta meglio della solita frittata avremo bisogno di:

4 uova;

200 ml passata di pomodoro;

Cipolla rossa;

Peperoni;

2 cucchiai di ‘nduja;

peperoncini verdi;

fette di pane;

aglio.

Cominciamo la preparazione delle nostre uova sbucciando l’aglio e privandolo del piccolo germe verde al suo interno, primo responsabile di alito pesante e cattiva digestione. Successivamente tagliamolo molto finemente con il coltello e mettiamolo in padella con un giro d’olio.

Fatto questo affetteremo finemente anche la cipolla rossa, i peperoni e i peperoncini verdi che aggiungeremo in padella insieme ad un pizzico di sale e di zucchero.

Lasciamo che gli ingredienti cuociano per 10 minuti fin quando non cominceranno ad appassire per poi versare in padella ‘nduja e pomodoro.

Meglio della solita frittata o in camicia questo modo di cucinare le uova con pomodoro è un’esplosione di gusto

Lasciamo che il sugo cuocia con un coperchio all’incirca per dieci minuti, in modo tale da farlo ben insaporire. Quando il sugo avrà preso sapore, romperemo nella padella direttamente sul sugo 4 uova ben distanziate tra loro. Mettiamo nuovamente il coperchio e lasciamo cuocere coperto per circa 5 minuti, il tempo necessario a far rapprendere le uova.

Quando l’albume sarà bianco e il tuorlo comincerà ad essere rappreso spengeremo la fiamma e con l’aiuto di una spatola raccoglieremo le uova e il sugo.

Non resta che disporre le uova cotte e il loro sugo su una fetta di pane, magari integrale, che avremo fatto diventare croccante in forno.

Non resta che servire questa bomba di gusto sulla quale, a piacimento, possiamo aggiungere del prezzemolo tritato.

