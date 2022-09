Come trovare lavoro in poco tempo e dove reperire personale da assumere

Ad ascoltare i telegiornali, ormai il rischio è sempre più alto. Sono tante le persone costrette a perdere lavoro a 40, 45, 50, 55, 60 anni che si chiedono cosa fare in questa brutta situazione.

Anche perché, come se non bastasse, le bollette del gas raddoppiano, la bolletta della luce è aumentata. E fare la spesa settimanale economica con 50 euro è una utopia, ormai, con i prezzi rincarati. E tanti, magari, perdono il lavoro con il mutuo ancora da pagare. Una preoccupazione in più per chi ha famiglia.

Perdere il lavoro a 50 anni senza esperienza e non sapere cosa fare è terribile per chi ha famiglia

Trovare lavoro per cinquantenni disoccupati è davvero un’esperienza che non si augura a nessuno. Chi si trova in questa situazione improvvisa si chiede cosa fare senza lavoro a 50 anni. È vero che esiste la NASPI e i versamenti vengono fatti sia ad under 50 che a over 50.

Il Governo viene così in aiuto a coloro che involontariamente hanno perso il lavoro. Un sussidio mensile che va bene per tirare avanti nei primi tempi. Questa indennità mensile, però, ha una scadenza. Viene versata, infatti, per un numero di settimane che corrisponde alla metà di quelle lavorate negli ultimi 4 anni.

In tanti non trovano un’occupazione perché senza esperienza e si domandano a chi chiedere aiuto per ottenere un impiego

Come si vede, non si può campare a vita così. Tanti scrivono in rete “non riesco a trovare lavoro e sono disperato”. Eppure, capire come trovare lavoro in poco tempo e dove reperire personale che ne è in cerca potrebbe essere meno disperato di quel che sembra.

Come sempre, la rete ci dà una mano. Online, infatti, esistono diversi siti che fanno da bacheca per annunci di offerte e ricerche di lavoro. Per citarne alcuni: Jobrapido, Monster, Indeed, InfoJobs, Bakeca, Subito, LinkedIn sono degli esempi di siti che potrebbero aiutarci in tal senso. Sapendo che Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni dove c’è più lavoro. E anche chi offre lavoro va a vedere i profili di ogni candidato e, magari, lo contatta, come avviene, ad esempio, su LinkedIn.

Come trovare lavoro in poco tempo e dove reperire personale da assumere

Quindi, visitare e iscriversi a questi siti, inserendo il proprio curriculum aggiornato e scritto bene senza fare errori. E controllare con costanza la nostra e-mail dove riceviamo le offerte di lavoro che sono inerenti alle nostre capacità. Anche senza esperienza.

Diverso è il discorso di andare a controllare nei siti delle principali società la sezione “Lavora con noi”. Infatti, saremo sorpresi dallo scoprire quante posizioni scoperte ci siano in queste grandi multinazionali. Esse coprono tutto il territorio italiano e riguardano varie figure professionali. Insomma, non bisogna disperare se dovessimo restare senza lavoro.

