Anche se i risultati passati non sono garanzia che vengano ripetuti in futuro, inserire in un portafoglio di investimento azioni che hanno sempre un rendimento in linea sia con quello del settore di riferimento che dell’indice principale, potrebbe essere poco efficiente in quanto non c’è valore aggiunto. Anche se si tratta di azioni dall’ottimo rendimento del dividendo e interessanti prospettive di crescita.

Come non perdere soldi con queste azioni? Sicuramente un approccio prudente potrebbe essere, ma questo è vero in generale, un modo per minimizzare i dati. Da questo punto di vista potrebbe arrivare in soccorso il basso beta a 1 anno del titolo. Questo dato pone BB Biotech tra i titoli azionari difensivi da comprare se i mercati continueranno a scendere.

Il beta di un titolo, infatti, esprime la correlazione tra il titolo stesso e la media del mercato. Quando il beta è superiore a 1 vuol dire che il titolo amplifica i movimenti del mercato. In caso contrario, invece, li comprime. Questo indicatore può essere calcolato su qualunque time frame.

Nel caso specifico di BB Biotech il beta a 1 anno vale 0,95. Non deve, quindi, sorprendere che il suo rendimento è in linea con quello medio del mercato di riferimento o dell’indice principale.

Azioni dall’ottimo rendimento del dividendo e interessanti prospettive di crescita

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 16 settembre a quota 53,6 euro, in ribasso del 2,19% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 48,7 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe spingere al ribasso verso l’obiettivo successivo in area 38,80 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 28,90 euro.

I rialzisti potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 54,8 euro. In questo caso non potrebbero essere esclusi ritorni in area 65 euro.

