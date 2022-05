I transiti di maggio sono tanti e continuano ad interessarci. Giove oggi entra in Ariete per portare una ventata di ottimismo e positività nella nostra vita. Ad attenderlo nello stesso segno, dal 3 del mese, c’è Venere, che ci spingerà alla ricerca di amore e passione. Marte è già in Pesci dal 15 aprile e ci rimarrà fino al 24 maggio. Il pianeta guerriero che entra in un segno d’acqua sensibile e intuitivo, smussa la sua combattività preferendo la diplomazia. Ci spinge a non affrontare le situazioni di petto, ma cercando di capire le ragioni degli altri. Affina la nostra capacità di guardare e ascoltare. Il 18 maggio Marte si incontrerà con Nettuno. Sarà il momento dei progetti da sviluppare con creatività e intuizione. L’amore si velerà di romanticismo.

Non si può pretendere la perfezione dagli altri

Marte in Pesci fino al 24 maggio rimane in opposizione. Non è un bel momento per i nati nel segno della Vergine. Conflitti e tensioni sono all’ordine del giorno e finiscono per mandare all’aria ogni proposito di diplomazia. Le stelle consigliano di non lasciare che la tensione sfoci in liti e discussioni velenose. Non si può pretendere la perfezione dagli altri. Meglio rilassarsi con una bella passeggiata nel parco o in aperta campagna. I nervi si distenderanno a contatto con la natura, stupenda in questo periodo. Si ritroverà finalmente la pace interiore. Nel campo dei sentimenti, sotto la cenere si riaccenderà la passionalità. Le coppie di vecchia data rinfocoleranno l’amore sopito. Magari con una fuga romantica in un borgo arroccato sul mare.

Marte in Pesci fino al 24 maggio creerà tensione a questo segno zodiacale mentre un altro segno avrà fortuna e successo

I transiti in corso portano una ventata di entusiasmo nella vita degli Acquario. È il momento di ritrovare la propria dimensione personale e di dimostrare le proprie doti e capacità. Di difendere le proprie idee con diplomazia, senza scontrarsi furiosamente con gli altri. Sul lavoro si aprono nuovi scenari interessanti da conquistare. Il successo è a portata di mano. Bisogna saper cogliere l’attimo.

Un Cupido intrigante si prepara a lanciare le sue frecce. Chi colpirà? Il dio dell’amore ama fare sorprese e sconvolgere equilibri conquistati faticosamente. Qualche cuore solitario che non vuole cedere all’amore forse dovrà rinunciare alla sua indipendenza. Ma la prigione dell’amore è dorata e lusinghiera e ci richiama con il suo canto di sirena. Ci costringe a cedere, prima o poi. Le stelle ci consigliano di accettare l’invito e di lasciarci trasportare dai sentimenti dimenticando bollette e conti in rosso.

