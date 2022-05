Come sarà questa settimana? È la domanda del lunedì, quando il weekend è finito e si torna al lavoro. Il cielo di maggio è molto movimentato per dei transiti importanti che dureranno mesi. L’arrivo di Giove in Ariete è previsto per questa settimana, precisamente l’11. È un momento di grande ottimismo e di fortuna per tutti i segni zodiacali. Giove è un pianeta generoso e permetterà a molti di esaudire i loro desideri. Ma favorirà soprattutto i segni di fuoco: Ariete, Sagittario e Leone.

E gli altri? Niente paura, la fortuna e il successo toccheranno un po’ tutti e porteranno una ventata di novità e importati cambiamenti nella vita di ognuno di noi. Giove ci spingerà ad essere audaci per conquistare quello che vogliamo e favorirà soprattutto le attività imprenditoriali.

La conquista di una buona posizione economica

Per il Toro è un momento d’oro, una settimana preziosa, di cui ha veramente bisogno. È un segno pigro, lo sappiamo bene. Che ama la lentezza e le comodità. Giove in Ariete dall’11 maggio lo spingerà a lasciare l’arena e a ad agire con più saggezza. Non rincorrerà il fascino del rosso, ma prenderà decisioni più pacate. Potrà ritagliarsi uno spazio personale per dedicarsi in pace ai suoi interessi senza essere disturbato da nessuno.

Nemmeno dalla suocera e dai parenti serpenti. Oppure dai colleghi invidiosi. I pianeti lo guidano verso ciò che desidera. Cosa desidera veramente? Una buona posizione economica non dispiacerebbe. Le stelle ci ricordano che va guadagnata, anche se la fortuna è dalla nostra parte. Magari ci sorprenderanno con una piccola vincita al gratta e vinci o con un arretrato che non aspettavamo più.

Giove in Ariete dall’11 maggio porterà fortuna e successo non solo a Leone e Sagittario ma anche a questi segni zodiacali

Anche per lo Scorpione ci saranno importanti novità. Dovrà uscire dalla sua routine e prepararsi a fare qualcosa di nuovo. Le stelle consigliano di mettere da parte le polemiche inutili e snervanti e la lingua biforcuta che complica le situazioni. Bisogna mettere da parte le ambiguità e i raggiri che rovinano i rapporti. È il momento di tirare fuori l’energia positiva che fa guardare avanti con fiducia e che muove il Mondo. In amore il fascino misterioso dei nati in questo segno continuerà a fare strage di cuori. I pianeti aumentano il loro magnetismo e li spinge alla conquista. Nelle coppie stabili le parole saranno superflue e parleranno solo i sentimenti. I pianeti consigliano un viaggio intimo lasciando a casa suocera e bambini.

